3 兆元投資案傳變數？輝達入股 OpenAI 計畫驚傳停滯 黃仁勳回應了

財經中心／程正邦報導

在全球人工智慧浪潮中，兩大巨頭輝達（NVIDIA）與 OpenAI 的結盟動向一直是市場焦點。然而，根據《華爾街日報》（WSJ）最新揭露，這筆原定高達 1,000 億美元（約新台幣 3.2 兆元） 的巨額投資案正陷入膠著。儘管雙方對外維持友好形象，但內部消息指出，輝達執行長黃仁勳對這項合作的「CP 值」與 OpenAI 的長遠競爭力產生了深刻疑慮。不過人在台灣和供應鏈餐敘黃仁勳否認傳聞，斥「無稽之談」。

1,000 億美元的「口頭協議」？黃仁勳強調不具約束力

回顧 2025 年 9 月，市場盛傳輝達將大手筆入股 OpenAI，這筆資金原預計用來支援 OpenAI 訓練最新一代的高效能 AI 模型。然而，知情人士透露，黃仁勳近月來私下對業界好友坦言，當初的協議僅止於初步討論，「不具備法律約束力」，且目前相關計畫已實質停滯。

據了解，目前的討論重心已從原先的天文數字縮減至數百億美元的股權參與，顯示輝達正在重新評估這項戰略投資的必要性。

圖為OpenAI執行長Sam Altman。（圖／Worldcoin提供）

兩大隱憂浮現：商業紀律不足、競爭者環伺

報導進一步挖掘了黃仁勳對於 OpenAI 的私下評價，其中兩大關鍵點令他感到不安：

* 商業模式缺乏紀律： 黃仁勳曾向業內人士直言，OpenAI 在資金運用與商業規劃上似乎缺乏足夠的紀律。對於一家需要持續投入龐大資源的科技企業而言，營運效率的穩定度是長期投資者的重要考量。

* 市場競爭日趨白熱化： 輝達擔心 OpenAI 目前的領先優勢正受到 Google（Alphabet）與新興對手 Anthropic 的強力挑戰。身為晶片供應商的輝達，或許更傾向於維持「軍火商」的中立地位，而非過度押寶在單一可能失去壟斷地位的開發者身上。

輝達官方回應：維持「首選夥伴」關係

面對市場傳聞，輝達發言人在回覆媒體時語氣謹慎，僅強調過去十年來輝達始終是 OpenAI 的首選合作夥伴，並期待未來持續合作。這番言論被外界解讀為試圖在商業談判期間穩定市場信心，但並未正面否認投資案受阻的消息。

分析師認為，若這筆交易最終觸礁，反映出 AI 產業正進入「冷靜期」。輝達目前貴為全球市值最高的公司之一，其每一分資金的去向都必須能確保技術壟斷或獲利回報。黃仁勳的疑慮，或許正反映出他對 OpenAI 是否能持續轉化高額投入為長期商機的觀察。

對於外媒報導輝達投資OpenAI傳卡關，人在台灣和供應鏈餐敘的輝達執行長黃仁勳今天（31日）回應指出，所謂卡關完全是無稽之談，輝達將會對OpenAI進行巨額投資。黃仁勳指出，非常相信OpenAI，他們所做的工作非常出色，是這個時代最具影響力的公司之一。黃仁勳還說，他真的很喜歡和Sam（OpenAI執行長）一起工作。

