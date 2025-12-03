3,000份春聯豪氣送！東照山關帝廟歲末大法會登場 增設寵物毛孩超拔儀軌開放登記

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄東照山關帝廟舉辦「2025乙巳科梁皇寶懺水陸超拔大法會」，特別增設 「超拔寵物毛小孩專場」，以溫暖儀式感謝陪伴家人的寵物，協助往生毛孩獲得超渡祝福、離苦得樂。法會將於 12月16日至12月20日（農曆十月二十七日至十一月初一），連續五日隆重登場。

潘献有主委表示，寵物已成為現代家庭中最親近的伙伴，許多民眾把毛小孩視如家人。此次特設的超拔儀軌，不僅撫慰飼主思念之情，也透過佛門功德力，願往生動物靈識得以安樂超昇。

除了寵物超拔專區，本次法會亦同步啟動 五朝禮斗、梁皇寶懺、三昧水懺、地基主與冤親債主超拔、災難亡靈普度 等科儀，由法師團依科儀施法，為十方善信祈福消災、增益家庭安泰。廟方並說，今年科儀將以更完整壇場布置與延請誦經法眾，以期加倍功德力，替信眾祈願順遂、業障消除。

另設 圓滿平安福宴，訂於 12月21日（農曆11月2日）中午12時 舉行，開放信眾參與，祈願闔家平安吉慶。關帝廟並將於11月30日起開放索取 2026年（115年）春聯，限量3,000份，贈完為止。

高雄東照山關帝廟歡迎民眾報名參與，可上高雄東照山關帝廟或FB粉絲專頁查詢詳細相關資訊。

潘献有主委表示，感恩眾善信多年支持，也期盼透過年度大法會，為信眾帶來更多安心力量，共同為來年祈福納吉。（圖╱高雄東照山關帝廟提供）