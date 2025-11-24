3/1表態2026戰新北？ 李四川：「時間到了」就會做該做的事

台北市副市長李四川。（圖／資料畫面）





2026新北市長選戰，藍白到底會推派誰來對決民進黨的蘇巧慧呢？各界關注。呼聲很高的台北市副市長李四川何時表態？對此李四川強調，現階段以市政為主，至於選舉，一切按照黨內程序進行，時間到了就會做該做的事。

記者：「議員喊你3月1號宣布，你怎麼看？」

何時表態投入新北選戰，川伯笑笑揮手不多談，也因現階段除了順利完成輝達之外，還得要等黨內和白營協商，是競是合還不曉得。

台北市副市長李四川：「黃主席說實在我不認識他，本身的POWER是很強，但對不對我不知道啦。我們就依照黨的步驟，反正到那個時間，我就去做該做的事。」

就在藍白還在整合之際，綠營擬提名人蘇巧慧，先鎖定被稱作「李四川條款」的地方制度法，猛攻藍營因人設事，不是好的做法。

民進黨新北市長擬提名人蘇巧慧：「國民黨版的地方制度法，是為了人口減少的台北市多增加一席副市長。」

台北市副市長李四川：「我要澄清的絕對不是因我才去修地制法。」

民進黨新北市長擬提名人蘇巧慧：「我不停的在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想。」

台北市副市長李四川：「其實如果以她的能力那麼好，那如果選上的時候，她也可以用一位（副市長）就好。」

但即便川伯呼聲高，新北市副市長劉和然也積極爭取，想代表藍營，勤跑宮廟行程之外，更點名新北12位立委，尤其針對蘇巧慧。

新北市副市長劉和然：「蘇委員本身她現在已經確定要參選新北市了，上次我就拜託過她，希望在未來立法院表決這件事情（財劃法）的時候，新北市的權益跟黨意之間，請她的黨意不要高過我們新北市民的權益。」

2026新北市長大戰，藍綠還沒正式展開，個人有意者已積極布局，有的還在等時機，倒是不急。

