3/1起國道再啟用3處動態地磅系統 逃磅可罰9萬元罰鍰

〔記者黃宜靜／台北報導〕為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形、維護高速公路行車安全及路面品質。交通部高速公路局表示，今年3月1日起，將再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處地磅站的動態地磅系統，若有逃磅情形可處新台幣9萬元罰鍰。

高公局表示，目前已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等13處地磅站建置動態地磅系統。

高公局指出，當地磅站開磅，載重大貨車行經第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統可以記錄車號及車輛總重，若為明顯未超載車輛的車號會顯示於第2道門架「閃光燈亮時／載重大貨車過磅／右列車輛除外」標誌右側的資訊可變標誌(CMS)，該車輛就不需要進入地磅站過磅。

高公局續指，若車號未顯示CMS上，表示該車有疑似超載的情形，駕駛人就需要依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅；第3道門架會記錄逃磅車輛影像畫面，高公局會再將違規證據資料提供國道公路警察局，並依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發，可處新台幣9萬元罰鍰。

高公局提醒，載重大貨車行經設有主線篩選式動態地磅系統的地磅站時，應遵循第2道門架上方之標誌及CMS指示行車；行經其他未設動態地磅之地磅站時，則遵循地磅站前「閃光燈亮時／載重大貨車過磅」標誌指示過磅，別心存僥倖逃磅，以免受罰。

高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物切勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控；行駛高速公路應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，勿超速或疲勞駕駛；尤其行經匝環道時，務必依速限行駛，避免車輛翻覆，維護自身及他人行車安全。

