3/1起國道再啟用3處動態地磅系統 逃磅可罰9萬元

為了提升國道載重大貨車的過磅效率，並有效遏止超載及逃磅現象，高速公路局已經建置了13處主線篩選式動態地磅系統。自3月1日起，國道1號員林北向、新營北向以及國道3號龍潭南向等3處地點將陸續啟用，若發現逃磅情形，駕駛人將面臨高達9萬元的罰鍰。

大貨車逃磅最高罰9萬。（資料示意照／高公局提供）

高公局表示，主線篩選式動態地磅系統在國道主線設置了3道門架。當載重大貨車通過第一道門架時，動態地磅及車牌辨識系統會記錄車輛的總重及車號。若該車輛明顯未超載，其車號將顯示在第二道門架，該車輛便可不必進入地磅站進行過磅；相反地，若車號未顯示於CMS系統上，駕駛人則必須依照標誌指示進入地磅站過磅，否則將被視為逃磅。

動態地磅系統。（示意圖／高公局提供）

此外，高公局指出，第三道門架會對逃磅車輛的影像進行記錄，並將相關資料提供給國道公路警察局，依據《道路交通管理處罰條例》第29-2條第4項的規定進行舉發，將面臨9萬元的罰鍰。

目前，動態地磅系統已於國道1號汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向，以及國道3號樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等13處地磅站運行。隨著3月1日新系統的啟用，將進一步強化國道的監管。

高公局呼籲，貨車駕駛在裝載貨物時應避免超載，並確保貨物平均置放、嚴密覆蓋及妥善捆紮，以免在緊急情況下影響車輛的操控，或造成貨物散落的風險。

