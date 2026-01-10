3.2兆元誰敢投？川普力推委國油田重建 能源巨頭冷回「風險太高」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國總統川普政府近期力促石油業者投入委內瑞拉石油產業，投資規模上看千億美元（約新台幣3.2兆元）。儘管委內瑞拉擁有全球最大已探明石油儲量，但多家能源公司態度保守，甚至有高層直言，在現有條件下「無法投資」。

美國總統川普政府近期力促石油業者投入委內瑞拉石油產業，投資規模上看千億美元（約新台幣3.2兆元）。（圖／美聯社）

綜合外電報導，川普9日在白宮東廳與20多家石油公司高層會談，表示美國企業若能協助重建委國老舊油田與基礎設施，將有助推升產量、降低能源價格。與會企業包括雪佛龍、艾克森美孚、殼牌等美國能源巨頭，西班牙Repsol與義大利Eni也派代表出席。不過，外界指出，相關投資仍須取得美國政府許可。

艾克森美孚執行長Darren Woods表示，公司過去在委內瑞拉曾兩度遭查封，對再次進場相當謹慎，除非當地環境與制度出現「重大改變」。BBC分析，小型能源公司或許較有意願嘗試，但其合計資產僅約5,000萬美元（約新台幣1.6億元），與實際重建需求落差甚大。

挪威顧問公司Rystad Energy估算，若要在2040年前讓委國原油產量增加三倍，每年須投入約80億至90億美元。能源顧問公司Goldwyn Global Strategies則直言，在缺乏實體安全、法規確定性與具競爭力的財政制度前，艾克森美孚與殼牌「不可能投入數十億，更別說數百億美元」，讓這項兆元重建計畫面臨不小現實考驗。

