3.24萬顆恐吃下肚！文雅畜牧場疑管制期偷賣芬普尼蛋 彰檢要查了

彰化縣文雅畜牧場疑似在管制封存蛋品期間偷賣雞蛋，約3.24萬顆恐被吃下肚，動物防疫所把全案移請檢調偵辦。彰化地檢署今表示，已從食安平台及媒體知悉此事，將一併了解調查。

衛福部食品藥物管理署昨（14）日晚間接獲台中市食品藥物安全處通報，本（11）月10日到龍忠蛋行抽驗來自文雅畜牧場的雞蛋，檢出芬普尼代謝物超標。彰化縣政府和動物防疫所接到通知，清查這批雞蛋是文雅畜牧場本月6日生產的蛋，在牧場不得非法外流雞蛋的移動管制期間內，動防所把全案移請檢調偵辦。

廣告 廣告

彰化地檢署分他字案調查文雅蛋雞的羽毛、糞便殘留芬普尼，偵訊畜牧場相關人員後無保請回。地檢署表示，仍繼續偵辦蛋雞被汙染，關於文雅雞蛋外流，已從食安平台及媒體知悉此事，將一併了解調查。

【看原文連結】

更多udn報導

陸若報復高市言論有4招 彭博：日本恐孤軍奮戰

6旬男中1.2億樂透卻陷惡夢 最後全投入保單

挑戰紅毯最大尺度 薔薔全透視裝辣翻走鐘獎

台灣小吃店「紅色綁繩」叫啥？ 冷門名稱曝光