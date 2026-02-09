3/29富國島直飛台灣 旅遊新亮點登場

Sun PhuQuoc Airways於台北舉辦代理商說明會邀集近百位旅遊業者與合作夥伴出席為三月廿九日啟航的台北－富國島直飛航線暖身。（圖：Sun PhuQuoc Airways提供）

▲Sun PhuQuoc Airways於台北舉辦代理商說明會邀集近百位旅遊業者與合作夥伴出席為三月廿九日啟航的台北－富國島直飛航線暖身。（圖：Sun PhuQuoc Airways提供）

越南富國島旅遊再添新亮點！首班「富國島－台灣」國際商業航班正式啟航。太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways（隸屬 Sun Group集團）於台北舉辦「Phu Quoc–Your Ultimate Escape」代理商說明會，邀集近百位台灣主要旅遊業者與合作夥伴出席，為三月廿九日即將啟航的台北－富國島直飛航線暖身，說明會聚焦於航線規劃、市場策略及通路合作模式，並與台灣旅遊業者面對面交流。

廣告 廣告

Sun Group 娛樂與度假事業群副總經理Christine Tran 表示，選擇台灣作為首站國際航線，主要看重其在亞洲旅遊市場的成熟度與穩定需求，期望透過直飛航線，強化富國島與亞洲主要城市之間的連結。航空是串聯旅遊生態系的重要關鍵，能讓國際旅客更便利地體驗富國島完整的度假、娛樂與休閒資源。

Sun PhuQuoc Airways公布多項針對台北航線通路方案，包括首航期間限定票價優惠、官網與 App 訂票百分之二十折扣等措施，協助業者於航線初期推廣團體旅遊、MICE與包裝行程。搭配 Sun Group 在富國島完整旅遊版圖，旅客憑 Sun PhuQuoc Airways 機票，可於島上享有集團內住宿、娛樂與餐飲服務最高百分之三十優惠。此外，自二○二六年三月廿九日至六月廿九日，搭乘台北－富國島航班的旅客可獲贈 Sun World Hon Thom 跨海纜車體驗票。

直飛航線開通後，將有效縮短台灣旅客前往富國島的交通時間與成本，同時結合自然景觀、免簽政策與完善度假設施，成為近年備受矚目的亞洲度假新選擇。有旅遊業者指出，富國島擁有豐富自然景觀與文化特色，適合家庭旅遊、蜜月度假及深度探索，航線開通預期將吸引更多台灣旅客前往體驗當地美食、夜市與水上活動；另一方面則有助於促進雙邊觀光產業互動，帶動經濟效益。