3.3億經費成空話？徐欣瑩遭批「兩手策略」阻擋預算 竹縣家長全怒了

新竹縣公立高中長期不足，家長為爭取增班、增校、保障學生最基本的受教權，連續三年上街頭抗爭。然而中央政府總預算遭立法院「卡關」，新竹學生被迫長時間通勤、跨縣市就學的問題持續存在。

前民進黨新竹縣議員余筱菁，近日於臉書社群發文，痛批國民黨立委徐欣瑩，直指其為「騙子立委」，怒轟「假爭取、真阻擋，新竹孩子苦哈哈」，讓新竹縣高中增校增班「遙遙無期」。

余筱菁在臉書貼文中指出，新竹縣高中學位嚴重不足，早已是長期存在的結構性問題，家長一次又一次站出來，只是為了爭取最基本的教育資源。然而，徐欣瑩過去曾多次向家長親口承諾，將全力協助、爭取中央經費，但實際結果卻與承諾完全背離。

她表示，2025年《財政收支劃分法》修法未設日出條款，導致教育部在制度上無法依法協助地方高中增班、增校；隨後國民黨與民眾黨又阻擋2026年中央總預算，讓相關教育經費無法到位，直接使新竹縣高中增班、增校政策全面「卡死」。

不過，徐欣瑩日前於社群發文宣稱，3.3 億元校舍增（改）建經費，已在其向國民黨團爭取下列入優先審查，且「逕付二讀」，並強調「一定確保教育優先、依法動支預算、學子受教權不受影響」，教育的持續發展，「是欣瑩絕不退讓的底線」。

然而，余筱菁直言，若制度與預算同時被封死，再多口頭保證都只是空話。余筱菁痛批，徐欣瑩這種一邊對家長承諾爭取、一邊卻在立法院實際阻擋制度與預算的作法，是典型的「兩手策略」，形同消費家長抗爭、收割政治紅利，卻讓孩子的受教權成為犧牲品。

余筱菁強調，孩子每天清晨通勤的疲憊，不該成為任何人的政績墊腳石，教育不應淪為政治操作的籌碼。新竹縣高中增校增班，在這樣的政治操作下，只會更加遙遙無期。

她呼籲徐欣瑩，停止以話術安撫家長，正視新竹縣高中學位不足的迫切現實，立即回到制度與預算本位，讓增班、增校政策真正上路，還給新竹縣孩子一個不被犧牲的未來。

