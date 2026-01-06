3.3公噸日本草莓農藥超標 半年已有12批被邊境攔截

食藥署今天（6）公布邊境檢驗食品不合格資訊，多達6批日本進口草莓被檢出農藥殘留不合格，逾3300公斤產品必須退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署今天（6）公布邊境檢驗食品不合格資訊，多達6批日本進口草莓被檢出農藥殘留不合格，逾3300公斤產品必須退運或銷毀。據統計，近半年已有12批日本草莓檢出不合格，因此食藥署今起調升為100％逐批查驗，為期1個月。

食藥署每周例行公布邊境檢驗食品不合格名單，本周有多達22批，其中6批皆為日本鮮草莓，分別由青禾農產有限公司、上佳水果有限公司、洋珍國際有限公司報驗輸入。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，這6批日本草莓分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0到5.0ppm、因得克0.08到0.11ppm，而根據農藥殘留容許量標準，賽芬蟎容許量為2.0 ppm，因得克以0.01 ppm為法規容許值。

食藥署統計，近半年受理日本的鮮草莓報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6％，原因皆為殘留農藥不合格。劉芳銘說明，食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100％。

劉芳銘補充，原本針對日本草莓採監視查驗，也就是政府強制每批做檢驗，但由於日本草莓近半年已有12批不合格，且分布不同輸入業者，因此提升為逐批查驗，等於是檢驗費用由業者自行負擔。

食藥署今天（6）公布邊境檢驗食品不合格資訊，台灣侍酒魂有限公司報驗的2批法國乾酪，檢出大腸桿菌超標，必須退運或銷毀。（圖／食藥署）

本次有2批台灣侍酒魂有限公司報驗的法國乾酪，檢出大腸桿菌不合格，必須退運或銷毀。劉芳銘說明，第1批在5個樣品中有4個樣品每公克檢出大腸桿菌最確數為23，第2批5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於43至460。

依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100，因此這2批產品被判定為不合格。

劉芳銘說明，法國乾酪在邊境原本是加強抽批（20％到50％），本次針對該業者調整為逐批查驗，抽驗比例為100％，至於法國乾酪過去半年有8批不合格，將維持加強抽批查驗。

食藥署今天（6）公布邊境檢驗食品不合格資訊，1批VIDAL維多寶草莓風味夾心軟糖，重量逾2400公斤，由迦淂浰股份有限公司報驗輸入，因檢出非法定著色劑「偶氮玉紅」，須在邊境退運或銷毀。（圖／食藥署）

另外，本次還有1批VIDAL維多寶草莓風味夾心軟糖，重量逾2400公斤，由迦淂浰股份有限公司報驗輸入，因檢出非法定著色劑「偶氮玉紅」，須在邊境退運或銷毀。

