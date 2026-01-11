3.3萬人鼻血直噴！方燦裸上身、崔傘胸肌溢出 網驚呼：金唱片根本夜店

記者陳宣如／綜合報導

韓國第40屆金唱片頒獎典禮昨（10日）晚在台北大巨蛋登場，現場3.3萬名觀眾目睹了多組人氣男團與女團的演出。其中，Stray Kids隊長方燦與ATEEZ成員崔傘的舞台表現成為全場焦點，二人在表演過程中展現結實肌肉與強烈舞台魅力，充滿誘惑力的肢體動作引起全場觀眾尖叫連連，甚至有粉絲直呼「鼻血直噴」。

Stray Kids隊長方燦表演當場上身全裸掀暴動。（圖／翻攝自Disney+）

金唱片頒獎典禮當晚，Stray Kids不僅奪下「最佳專輯」與「年度專輯大賞」，舞台演出也同樣吸睛。全團帶來三首氣勢滿滿的歌曲，開場以新歌〈Divine〉與〈Do It〉立刻點燃現場熱情。高潮來到〈CEREMONY〉時，隊長方燦果斷脫下黑色薄襯衫，轉身瞬間展現結實胸肌、六塊腹肌與背肌線條，力與美兼具。

現場舞台搭配火花噴射與燈光特效，方燦每個動作都被放大，現場氛圍宛如「大型夜店」，興奮的尖叫聲此起彼落，氣氛持續高漲。隊長性感身材大方放送後，粉絲群起在社群平台刷留言：「歡迎來到Stray Kids的大巨蛋夜店」、「這是可以免費看的嗎？」、「心臟完全承受不了」、「方燦的『方』，是大方的方！」等等。

Stray Kids方燦在舞台上脫掉上衣，展現結實背肌。（圖／翻攝自Disney+）

Stray Kids奪下金唱片「最佳專輯」與「年度專輯大賞」。（圖／翻攝自X平台 @Stray_Kids）

另一組人氣男團ATEEZ以歌曲〈Ice On My Teeth〉開場，展現成熟魅力。成員崔傘以魔鬼身材與霸氣氣場吸引全場目光，因外型神似韓國漫畫男主「北部大公」，該綽號也在粉絲與團員間流傳。

在〈In Your Fantasy〉前，崔傘帶來一段個人獨舞，穿著大衣登台，隨後緩緩脫下外套，保留白襯衫並扯動領帶，結實肩膀、胸肌與明顯腹肌瞬間顯露，襯衫扣子幾乎快撐爆，整個肌肉線條清晰溢出，每個轉身與舉手動作都散發強烈舞台誘惑力。

現場觀眾與社群平台反應熱烈，許多粉絲留言寫下：「肩寬窄腰和胸真的瘋了」、「塞領帶的動作實在太色了」、「扣子快噴到我臉上了」，甚至有人驚呼「根本是韓漫男走進現實」。也有粉絲稱他為「舞台撒旦」、「入坑妖精」，甚至大喊「已被圈粉！」

ATEEZ崔傘的性感獨舞片段震撼全場。（圖／翻攝自Disney+）

此外，ATEEZ將於本月24日再度回到台灣，在林口體育館舉行暌違近三年的專場演唱會，此行也被視為團體在台的重要舞台亮相，粉絲也高度期待再次見證他們的現場魅力。

ATEEZ榮獲金唱片「最佳專輯獎」，並在演出中展現成熟魅力。（圖／翻攝自X平台 @ATEEZofficial）

