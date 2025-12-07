3.5億打造1600噸伺服沖壓基地啟用 朱溥霖肯定高科大成為高階人才搖籃

(左起)高科大產學長謝其昌、行政院南部辦公室副執行長謝文斌、教育部技職司長楊玉惠、經濟部產發署副署長鄒宇新、高雄市副市長羅達生、高科大校長楊慶煜、教育部主任秘書林柏樵、模具公會理事長張和明、金屬中心執行長賴永祥、高科大校友總會長朱溥霖在「先進材料成型技術中心」1600噸大型伺服沖壓成型設備前開幕剪綵。（記者黃富貴攝）

面對高階複合材料與精密成型技術的全球競爭，強度更高、尺寸更大的先進材料加工設備，已成為機械、模具與金屬加工產業所必須跨越的研發門檻。國立高雄科技大學瞄準產業迫切需求，在立委林岱樺與模具公會協助下，正式建置「先進材料成型技術中心」，(5)日於第一校區啟用，引進國內學研單位最大型的1600噸伺服沖壓設備，開幕典禮產官學研及海外校友出席並參觀1600噸伺服沖壓設備。

高科大此次投入總計3.5億元，由經濟部、教育部與校方共同資源挹注，除建置1600噸大型伺服沖壓成型設備之外，搭配具多種加工曲線與模擬機能的300噸伺服模墊，可處理高張力鋼板、汽車板金、航太結構件、無人機零組件等關鍵工業材料。此設備落成後，將成為國內模具與金屬加工業者試模、打樣及新材料導入的重要平台，進而加速台灣製造邁向高階化。

國立高雄科技大學先進材料成型技術中心開幕典禮，國立高雄科技大學校長楊慶煜教授致詞。（記者黃富貴攝）

開幕典禮中，總會長朱溥霖表示，先進材料成型中心不僅是設備上的突破，更代表台灣高階製造人才培育迎來嶄新轉捩點。他強調：「高科大能以大型伺服沖壓基地結合研發、教學與產業驗證，這種跨域整合的環境，就是下一代工程人才最需要的舞台。未來產業要的是能夠理解材料、熟悉製程、敢於創新的人，這裡將培養出支撐台灣製造競爭力的主力軍。」

朱溥霖也指出，此設備進校園不只縮短學用落差，更讓產業提前與人才共創技術，具備實務與國際視野的技術人力將成為「企業搶著要的人才」，讓台灣製造擁有長期競爭力。他期盼未來校友與高科大深化合作，共同打造能面向電動車、航太、智慧製造等高值化產業的專業人才群。

「先進材料成型技術中心」第一片沖壓鈑金，多位貴賓簽名留念，做為高科大攜手產業邁向先進製程的歷史見證。(左起)高科大校友總會長朱溥霖、模具公會理事長張和明、高雄市副市長羅達生、高科大校長楊慶煜、教育部主任秘書林柏樵、經濟部產發署副署長鄒宇新、金屬中心執行長賴永祥、教育部技職司長楊玉惠、高科大產學長謝其昌。（記者黃富貴攝）

高科大產學長謝其昌指出，此中心將協助業界進入高強度材料成型的新時代，是衝刺下一階段金屬加工技術的必備條件。高科大具備完備機械與材料專業能量，再加上鄰近橋科園區與金屬中心，整合中小型至大型設備，可形成全台最完整的加工研發鏈，讓技術轉移與人才培育無縫連結產業需求。

高科大校長楊慶煜表示，智慧化與低碳製造已是國際競爭的核心戰略，此中心的落成不只支援設備與技術，更是推動產業人才與研發並行的關鍵基石。他感謝林岱樺與模具公會多年助力，相信此中心將成為台灣高階材料研發及人才培育的里程碑。

啟用儀式吸引北中南指標企業與研究機構參與，包含經濟部產業發展署、教育部技職司與高雄市政府等中央地方單位皆到場見證，象徵產官學研共同布局高階製造技術與人才鏈，為台灣下一階段產業轉型奠定堅實基礎。