3.55億！斗六社口水岸停車場動工 紓解交通帶動商圈與城市發展

斥資三點五五億元斗六水岸公園停車場動工，將大幅紓解交通問題促進城市整體發展。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

斗六市斥資三點五五億元的「社口水岸公園新建地下停車場」，九日縣長張麗善、副縣長謝淑亞、公路局雲嘉南區養工分局主任工程司吳耀勝、斗六市長林聖爵、多位議員等聯袂持鏟舉行動工，張麗善說，水岸停車場共規劃一七六個停車位，提升區域停車空間帶動商圈繁榮發展。

張麗善說，停車便利是都市發展重要基礎建設。在斗六市長林聖爵建議下，積極新闢包括已施工的人文公園停車場、動工的社口水岸公園地下停車場及積極規劃推動的受天宮廣場、民生南路柚子公園停車場等，共四座。未來三年內，斗六市可新增八百至一千個停車位，紓解市區停車壓力。

張麗善指出，水岸公園地下停車場地上一層、地下一層，總經費三點五五億元、中央補助一點九二億元，縣府自籌一點六二億元，工期約六百天。強調，社口地區在知名品牌店家進駐後，具高度發展潛力，縣府將持續招商引資推動在地產業與經濟升級，打造區域繁榮新亮點。

水岸停車場共規劃一七六個停車位，提升區域停車空間帶動商圈繁榮發展。（記者陳正芬攝）

市長林聖爵感謝縣長張麗善及團隊推動社口停車場及商場開發，待停車場建置完成後，將有效帶動周邊商圈活絡，成為斗六市重要進步象徵。市公所已設置二千一百個路邊停車格，未來配合新增約一千個路內與地下停車位，可望大幅紓解交通促進城市整體發展。

交通工務局指出，水岸停車場提供的一七六個車位，包括四席身障車位（一樓平面）、四席親子車位（B1）及十八席智慧充電車位。停車場導入智慧停車系統、綠能設備等概念，地上一層特融入水岸公園環境並加入多項景觀設計，使停車場與周邊環境能更加協調融合，打造安全、便利、永續的城市交通環境。