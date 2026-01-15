3/6 浪漫開跑！ 2026 臺北玫瑰展「玫感藝象」招商啟動





北臺灣最具代表性的花季盛事「2026 臺北玫瑰展」即將於 3 月 6 日絢麗登場！今年以「玫感藝象」為主題，將玫瑰園轉化為藝術殿堂。為提升賞花豐富度，臺北市政府公園處即日起正式招募特色攤商與胖卡餐車，報名至 2 月 1 日止。此外，更聯手中山區公所於 3 月 14 日白色情人節舉辦單身聯誼活動，讓民眾在數千株玫瑰簇擁下，遇見浪漫緣分。

【市集招商】打造「幸福市集」：玫瑰主題攤位、胖卡餐車全台募集

隨著臺北玫瑰展人氣逐年攀升，已成為春日觀光的首選景點。為回饋愛花大眾，園區將於展期間的例假日及清明連假（共 12 天）規劃市集活動：

招募對象： 歡迎全台擁有玫瑰相關產品、園藝主題的店家，以及特色胖卡餐車進駐。

報名期限： 即日起至 2 月 1 日（日）止。

豐富內容： 提供高品質的玫瑰周邊商品與精緻飲食，增加民眾賞花的趣味性與藝術氣息。

報名詳情： 最終結果將公告於「花 in 台北」官方網站。

【脫單攻略】白色情人節相遇中山：浪漫漫遊、手作香氛蠟燭

中山區公所特別配合玫瑰展，於 3 月 14 日（六） 推出「相遇中山 玫好時光」單身聯誼活動，落實友善婚育政策：

互動亮點： 包含浪漫的玫瑰園導覽、團體趣味合拍，以及「手作療癒乾燥花蠟燭」DIY 體驗。

報名時間： 1 月 23 日中午 12 點起至 2 月 3 日中午 12 點（額滿為止）。

參加方式： 詳情請見中山區公所官網。在玫瑰香氛中結交新朋友，尋找專屬於你的「玫」好緣分。

【賞花預告】北台最大地植玫瑰園，萬紫千紅迎春到

臺北玫瑰園擁有數千株、近千品種的玫瑰，在公園處同仁與志工的細心呵護下，已成為國內外攝影師與新人婚紗拍攝的祕密基地。

全方位體驗： 展期間除了精緻的花園地景，更規劃多項線上、線下互動活動，無論平日或假日造訪皆有驚喜。

即時情報： 建議追蹤「臺北玫瑰展」FB 粉絲專頁，掌握第一手花況與活動消息。

【交通指南與重要提醒】

注意事項： 因應北美館擴建工程，水晶情人橋與花之隧道暫時封閉，請避開該路線前往。

捷運：

中山國小站 4 號出口： 沿新生北路三段步行約 10 分鐘。

圓山站 1 號出口： 沿民族東路步行約 15 分鐘。

公車： 可搭乘 72、222、685、敦化幹線 至「新生公園站」下車。

YouBike： 捷運圓山站租借，至「新生濱江街口站」停放。

2026 臺北玫瑰展不僅是一場視覺饗宴，更結合了市集與單身聯誼，為城市注入溫暖活力。無論您是想推廣精緻產品的店家，還是渴望拓展社交圈的朋友，都不妨把握這次機會，共同參與這場春季盛典！

