3.7億評語激讚好客！台灣「1縣市」奪2026旅客評分卓越獎

生活中心／曾詠晞報導

隨著2026年全球旅遊規模持續擴大，國線上旅遊平台Booking.com近日公布2026年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards）。這項指標性獎項透過全球超過3.7億筆評語，表揚提供服務的卓越夥伴。今年共計181萬名旅遊夥伴受獎。其中，台灣澎湖縣「馬公市」憑藉深厚的文化底蘊、熱情的海島魅力，以及夏季璀璨花火節盛典，在激烈競爭中強勢入榜「全球最好客城市」，展現台灣在地觀光實力。

廣告 廣告





台灣「這城市」獲3.7億評論認證！強勢入榜2026「旅客評分卓越獎」

澎湖跨海大橋是澎湖著名景點之一，許多遊客喜歡在此拍照打卡。（圖／翻攝「交通部觀光局」官網）





台灣「這城市」獲3.7億評論認證！強勢入榜2026「旅客評分卓越獎」

澎湖天后宮（右圖）與中央老街（左圖）富含在地人文風情，蘊含不少歷史文化在其中。（圖／翻攝「交通部觀光局」官網）

花火節點亮海灣夜色 古蹟與海味征服國際旅客

根據Booking.com資料顯示，2026年「全球最好客城市」榜單競爭激烈，入選城市各具特色。義大利「蒙特普齊亞諾」以中世紀城鎮風貌奪冠，義大利更連續9年蟬聯全球獲獎數之冠。而台灣澎湖縣「馬公市」則是以融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景的獨特姿態脫穎而出。遊客在馬公市不僅能體驗離島漁村文化、品嚐新鮮海產與在地小吃，每年一度的「澎湖國際海上花火節」更是在璀璨煙火與海灣夜色中，讓各國旅客深刻感受離島特有的熱情活力。

台灣「這城市」獲3.7億評論認證！強勢入榜2026「旅客評分卓越獎」

澎湖縣每年夏季都會舉辦「澎湖國際海上花火節」，每年都湧入許多民眾參與，船票、飛機票更是一票難求。（圖／翻攝自澎湖縣政府臉書）

台灣「這城市」獲3.7億評論認證！強勢入榜2026「旅客評分卓越獎」

澎湖擁有許多美麗壯闊的自然風景，左圖是柱狀玄武岩，右圖是雙心石滬。（圖／翻攝「交通部觀光局」官網）

橫跨歐美非凡風情 慢活與自然成旅遊新指標

此外，榜單中亦包含阿根廷「聖馬丁德洛斯安第斯」，該地坐落於安第斯山麓，結合滑雪與湖畔度假氛圍；英國「哈羅蓋特」則以典雅的維多利亞式建築與下午茶文化聞名。美國德州「弗雷德里克斯堡」融合德國移民歷史與酒莊文化，在南方熱情中展現多元魅力。除了城市榜單，官方同步揭曉「全球最好客目的地」，包含墨西哥伊達爾戈州、加拿大紐芬蘭與拉布拉多省及西班牙納瓦拉等地，顯示出自然景觀與慢活體驗已成為當今全球旅客的旅遊新指標。

原文出處：台灣「馬公市」奪下2026最好客殊榮！強勢入榜2026「旅客評分卓越獎」

更多民視新聞報導

「不敗教主」曬31萬帳單！網驚呆：29萬都花在「這」

高鐵驚見有人「座椅轉90度」掀16萬論戰！官方發聲了

過年9天連假又有寒流？氣象專家曝「雨最大時間點」

