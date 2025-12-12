3.7萬名新北私校生受惠 營養午餐安心蔬菜補助擴大

新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4＋1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差。（圖／新北市議會國民黨團）

新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4＋1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差。新北市議會國民黨團12日指出，國民黨團持續關心、並於本會期連署、協調與監督下的重要進展，讓新北市在營養午餐政策上，正式朝向「孩子不分公私、照顧力求一致」邁進。

國民黨團指出，本次政策將涵蓋全市24所私立中小學，約新增3萬7889名學生受益。未來由教育局委託新北市果菜公司統一把關有機蔬菜品質，並編列專款補助校園午餐差額，執行面由教育局與農業局共同監督，同步透過跨局處聯合稽查及食材登錄系統，確保食材來源可追溯、經費運用合理，讓學生真正吃得安心、吃得健康。

國民黨團表示，現階段補助擴及只是起點，未來將持續爭取補足私立學校有機蔬菜補助不足的結構性問題，推動「三章一Q」制度深化落實，強化產銷履歷食材的穩定供應，並逐步增加校園有機食材供給天數，在守護學生健康的同時，透過食農政策支持環境永續與在地農業發展。

國民黨團書記長王威元表示，過去在交通、反毒、特殊教育與營養午餐等政策上，私立學校長期面臨資源不足的結構性問題，尤其在有機蔬菜補助上，私校與公立學校存在明顯落差。本會期國民黨團共同連署提案，成功爭取將營養午餐差額補助擴及私校，正是回應第一線家長與學校的長期期待。

國民黨團副書記長黃心華表示，營養午餐政策不只是補助金額的問題，而是孩子每天實際吃進去的品質與感受。未來會持續關心對於校園午餐在食材來源、烹飪流程與技術，以及配送與儲存容器等各個環節的安全與適切性。唯有從產地、廚房到餐桌全面把關，讓制度與細節同步到位。

議員陳儀君指出，國民黨團爭取24億經費挹注，將資源實際用在孩子身上，將食農教育與營養午餐政策結合，是新北市長期投資下一代的重要方向，未來也應確保制度穩定推動，不因學校性質不同而有所差別。

議員劉美芳指出，校園營養午餐看似只是每天的一餐，實際上卻反映教育公平是否落實，以及政府是否願意為下一代建立長遠而穩定的治理基礎。她肯定4＋1安心蔬菜政策逐步擴大至私立學校，但也提醒，真正的公平不僅在補助本身，更在於是否正視城鄉、學校規模與資源配置所造成的結構性差距。隨著政策規模擴大，政府更應同步強化跨局處監督、資訊公開與追溯機制，讓每一位孩子都能被同樣認真對待。

議員呂家愷表示，後續政策推動仍有賴公私部門持續合作，透過制度化的監督與溝通機制，確保政策穩定運作，避免因執行落差影響學生權益，讓營養午餐政策成為長期可行的制度。

