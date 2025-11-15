3,800名勞工齊聚！彰化勞資童樂會健行熱鬧登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣一年一度的「114年勞資童樂會健行活動」今（15）日上午在縣立體育場熱鬧登場，一大早就聚集了將近3,800名勞工與家人，整個會場人潮滿滿、氣氛超歡樂。縣長王惠美表示，縣府已在高速公路特定區規劃超過30公頃工業用地，希望能吸引更多高科技產業進駐，讓彰化的產業發展更順利。

彰化縣「114年勞資童樂會健行活動」在縣立體育場登場，吸引近3,800名勞工與家人參加，現場氣氛熱鬧。（記者陳雅芳攝）

除了健行之外，現場安排的團體趣味競賽笑聲不斷，大家拼默契、拚速度，搶著把5,000元獎金帶回家。另一邊則有10項個人闖關遊戲，小朋友和大人都玩得超投入。只要完成三項闖關，就能拿到象徵「美好彰化、希望城市」的勞工寶寶御守或小禮物，吸引不少親子一起排隊挑戰。

廣告 廣告

活動也設置10種不同的DIY療癒手作，有的做木工、有的製作小飾品，很多家庭玩到完全忘記時間。健康專區則透過科技設備幫大家做身體檢測，提醒勞工朋友平常要注意健康。最有話題的，就是「未來之約—心願時光機」，大家把想完成的願望寫下來，等2026年再寄回來，讓自己回頭看看是否真的達成，成為今天最受歡迎的點位之一。

彰化縣「114年勞資童樂會健行活動」在縣立體育場登場，吸引近3,800名勞工與家人參加，現場氣氛熱鬧。（記者陳雅芳攝）

王惠美也在現場推廣「2025卦山大縱走 彰化兜兜圈」，即日起至11月30日，只要走完8條步道中的4條，就有一次抽獎機會，鼓勵大家利用週末假日多到戶外走走、順便享受山林美景。

企業界也給予高度肯定。建大工業總裁楊銀明表示，疫情期間多年無法舉辦大型勞資活動，今年能回到體育場讓大家一起健走，真的別具意義。他說，雖然因國際情勢，各行各業經營上有點辛苦，但相信大家都能慢慢調適、找到新的步調。

彰化縣「114年勞資童樂會健行活動」在縣立體育場登場，吸引近3,800名勞工與家人參加，現場氣氛熱鬧。（記者陳雅芳攝）

中華電信彰化營運處企業工會理事長柯新祥說，勞資關係是否和諧，會直接影響勞工福利，很感謝縣府用心安排一場充滿歡笑的健走活動，讓勞資雙方都能放鬆心情、增加交流。

勞工處表示，今年活動真的像是一場屬於勞工家庭的大型嘉年華，不但讓大家走出戶外，也增進彼此感情。未來縣府會持續推出更多關心勞工身心健康的措施，期盼打造更友善、更幸福的工作環境，和大家一起讓彰化越來越好。