3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光

劉嘉玲耶誕開趴，曝光豪宅內部裝潢，卻不見梁朝偉身影。翻攝IG＠carinalau1208

影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。

照片中從充滿古典氣息的磚紅色沙發、繁花綴飾、懷舊水晶燈到壁爐，中西合璧的設計華而不俗，讓人一窺劉嘉玲的豪宅內裝品味！

這棟讓網友驚艷不已的豪宅，其實背景大有來頭。劉嘉玲於1995年購入時，該房產市值高達9800萬港幣（約台幣3.9億），由劉嘉玲好友、著名電影美術指導張叔平親自規劃設計內部裝潢。

劉嘉玲3.9億豪宅內部曝光，滿滿古典與奢華氛圍。翻攝IG＠carinalau1208

劉嘉玲3.9億豪宅內部曝光，耶誕餐桌擺設可說教科書等級。翻攝IG＠carinalau1208

外界好奇為何派對中不見金馬影帝梁朝偉？事實上，個性低調的梁朝偉平時並不常住在此，這棟「梅苑」主要是劉嘉玲用來招待親友的專屬「私人會所」。向來寵妻的梁朝偉，不僅在社交空間上給予劉嘉玲極大自由，兩人名下更擁有至少30處房產，足跡遍布香港、上海及日本，財力驚人。

在香港寸土寸金的地方，這算得上是豪奢尺寸的走廊。翻攝IG＠carinalau1208

耶誕樹看似無奇，底下的禮物盒才是亮點所在。翻攝IG＠carinalau1208

神仙眷侶個性互補 梁朝偉給足私人空間經營「理解式」婚姻

儘管這對影壇神仙眷侶個性差異極大，一個外向熱愛社交，一個內向低調，但兩人以「理解與尊重」建立起獨特的相處模式。雖然暫時無法得知兩人今晚會選擇在何處共度平安夜，但劉嘉玲多次在社群曝光聚會照片，也間接證實了梁朝偉對妻子社交生活的支持。

梁朝偉與劉嘉玲社交個性不同，但總能尊重對方，被認為是演藝圈中的神仙眷侶。翻攝IG＠carinalau1208



