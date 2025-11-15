3.9萬股民心淌血！台南大廠「廷鑫」股票變壁紙 12.7億廠房法拍恐流標

財經中心／綜合報導

台南大廠「廷鑫」股票變壁紙，12.7億廠房遭法拍。（圖／翻攝官網）

昔日風光的台灣大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」（代號：2358），在去年因未依法申報財報遭證券交易所勒令下市後，其位於台南市的廠房資產如今也正式流入法拍市場。這不僅意味著近 4 萬名股民手中的股票已成壁紙，更標誌著這家老牌上市公司的徹底沒落。

從顯示器大廠到鋁合金熔煉廠的興衰

廷鑫興業股份有限公司成立於 1987 年，最早以全球專業顯示器品牌供應商的姿態於 1996 年在台灣證券交易所上市，曾是市場上的明星股。公司在 2009 年起開始轉型，涉足數位影像及消費電子產品的銷售，並於 2012 年正式跨足高門檻的鋁合金產品市場，成為台灣重要的鋁合金熔煉廠之一。

未交財報遭兩度重擊 3.9萬股民一夕作廢

然而去年 8 月，該公司因未在規定期限內公布 113 年第 2 季財報，於同年 8 月 19 日起被停止有價證券買賣。當時集保結算所的統計數據顯示，廷鑫股東人數高達 3 萬 9984 人，其中以持有 1 至 999 股的中小股民佔絕大多數，受影響的投資人遍及全台。

同年 11 月 14 日，證交所再度公告，廷鑫與另一家科技大廠「昶虹」因持續未依法公告 113 年第 3 季財報，最終於 11 月 19 日起被正式終止上市交易。此舉直接讓這些股民手中的股票價值歸零，投資損失慘重。

廠房底價 12.7 億法拍 專家憂流標風險

事實上，廷鑫在下市前曾試圖自救。去年 7 月，公司曾提出以 16 億元的價格出售位於台南市仁德區保安路一段的廠房，試圖籌措營運資金，但最終未能成功脫手。

據悉，近期廷鑫興業因為「給付票款」問題遭到債權人聲請強制執行，該廠房資產正式進入法拍程序。本次法拍的底價訂為 12 億 7593.7 萬元，相較於廷鑫去年自行開價的 16 億元，底價已下降約 3.2 億元。

雖然該廠房位於仁德區，周邊工業區土地的行情約落在每坪 18 萬至 20 萬元，本次法拍的底價從單價來看尚屬合理。然而房仲分析，由於該標的總價仍偏高，若潛在買家需要透過銀行貸款代墊高額尾款，仍存在較高的流標風險。

