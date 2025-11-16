3.9萬股民血本無歸！台南知名大廠股票變壁紙 12.7億廠房淪法拍
台灣大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」（2358），去年因未依法申報財報遭證券交易所勒令下市後，其位於台南市的廠房資產如今也正式流入法拍市場。這不僅意味著近4萬名股民手中的股票已成壁紙，更標誌著這家老牌上市公司的徹底沒落。
「廷鑫興業」自1987年成立，1996年以顯示器供應商身份上市，2009年後積極轉型，2012年進軍鋁合金熔煉市場。該公司一度成為台灣鋁合金產業的重要廠商，曾於台灣證券交易所上市，吸引大量投資人關注。
然而去年8月，該公司因未在規定期限內公布113年第2季財報，於同年8月19日起被停止有價證券買賣。當時集保結算所的統計數據顯示，廷鑫股東人數高達3萬9984人，其中以持有1至999股的中小股民佔絕大多數，受影響的投資人遍及全台。
同年11月14日，證交所再度公告，廷鑫與另一家科技大廠「昶虹」因持續未依法公告113年第3季財報，最終於11月19日起被正式終止上市交易。此舉直接讓這些股民手中的股票價值歸零，投資損失慘重。
廷鑫興業因為「給付票款」問題遭到債權人聲請強制執行，該廠房資產正式進入法拍程序。本次法拍的底價訂為12億7593.7萬元，相較於廷鑫去年自行開價的16億元，底價已下降約3.2億元。 該廠房位於仁德區，周邊工業區土地的行情約落在每坪18萬至20萬元。
