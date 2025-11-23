3,989幅畫童心反毒宣言 港都反毒盃掀起孩子最勇敢色彩

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市政府毒品防制局與高雄市社福慈善總會攜手舉辦的「2025港都反毒盃品格教育繪圖競賽」今（23）日在鳳山行政中心熱鬧頒獎！本屆吸引全市國小學生投稿 3,989 件作品，300多位親子到場共襄盛舉，場面溫馨又熱鬧。典禮並邀請台鋼雄鷹吉祥物 TAKA0 與選手陳世嘉到場站台，成為孩子心中的「反毒英雄」。現場安排保齡球、套圈圈等寓教於樂闖關遊戲，讓孩子在玩樂中自然吸收反毒知識。

社福慈善總會李昭揚理事長、教育局吳立森局長、林智鴻議員、許智傑與林岱樺立委團隊、邱議瑩議員團隊也到場支持，展現高雄「全民守護無毒環境」的決心。

毒防局長陳盈秀表示，透過「畫畫」與「反毒教育」的結合，孩子不只看見毒品的危害，更能練習用自己的方式勇敢說出「拒絕」。她強調，孩子的作品充滿觀察力與警覺心，每一幅都值得肯定，「每位參賽者都是守護同儕的反毒小天使」。

陳局長也提醒，新興毒品偽裝日益多樣，可能變成咖啡包、軟糖或巧克力。近期備受關注的「喪屍煙彈」已列為第二級毒品，危害不可輕忽。她呼籲家長與孩子記住三件關鍵原則：「奇怪的糖果不要吃、來路不明的東西不要收、遇到可疑一定告訴大人」。

毒防局強調將持續推動更多有趣、有感、有教育力的反毒活動，與全市家庭一起打造更健康、更安全的無毒校園。（圖╱高市府毒防局提供）