30位創作者開箱Prime美牛盛宴 耶誕晚宴變身「內容大秀」

【緯來新聞網】由美國肉類出口協會（USMEF）駐華辦事處主辦的「美牛哞王耶誕饗宴 U.S. Beef Merry Beefmas Gala」於12月16日在 Le Sage Bistro 茱莉金牛排餐酒館登場，邀集 30 位跨領域影音創作者以鏡頭與味蕾共同開箱 Prime 級美牛，打造一場專屬於美食與創作人的「年末內容大秀」，並傳遞「Prime 美牛＝節慶感、創意美食、優質食材」的品牌精神。餐酒館主廚Jim 表示：「我希望每一道菜都同時成立於兩個世界：餐桌上的好吃，與鏡頭裡的好看。Prime 的油花讓風味更立體，而菲瑞與帶骨肩小排這類部位，更能用工法創造記憶點。」

「美牛哞王耶誕饗宴 U.S. Beef Merry Beefmas Gala」邀集 30 位影音創作者共襄盛舉。（圖／美國肉類出口協會提供）

本次菜單亮點為五道料理，全數使用USDA Prime極佳級美國牛肉，豐富油花帶出多汁口感與層次風味表現，讓創作者不只「拍得漂亮」，更能「吃得驚艷」。活動以長桌共享形式呈現，打破傳統一人一套的用餐模式，讓每一道料理成為交流的起點，讓創作者能自然拍到開箱、近景油花、切面肉汁、起司拉絲與多人共享反應等畫面，從限時動態一路延伸Reels/Shorts 的短影音敘事。在「內容即社交貨幣」的時代，Merry Beefmas Gala晚宴不只是聚會，更是一場可被再創作的沉浸體驗，打造成今年最具社群火花的美牛派對。



影音創作者詩語庭飛享，本次活動充滿濃厚的節慶氛圍，能與眾多優秀的影音創作者齊聚一堂，不僅是一場用餐體驗，更是一個可以彼此交流、共同創作的場合，讓整場活動更具參與感與創作火花。影音創作者 陳彥佐（小花）則表示，為了這場聖誕美牛大餐特別空腹前來，現場的共享大餐不僅有大塊牛排，也結合多樣異國風味料理，對平時拍攝吃播內容的他而言，非常適合直接架起器材進行拍攝，完整呈現美牛料理的份量感與視覺吸引力。

紅酒慢燉帶骨肩小排。（圖／美國肉類出口協會提供）

今年活動由連續三年榮獲 USMEF《鼎鑽合作夥伴》的 Le Sage Bistro 茱莉金牛排餐酒館負責菜單規劃，展現其在使用與推廣美國牛肉上的專業與口碑。創辦人、主廚Jim 以「經典部位做出儀式感、特色部位做出新鮮感」為創作策略：以節慶餐桌最能代表「奢華」的肋眼作為主秀，同時把更能展現料理工法與風味堆疊的菲瑞（Outside Round Flat）與帶骨肩小排（Chuck Short Rib）納入菜單，透過適配技法與風味設計，做出「顛覆你對部位想像」的高級吃法。



美牛哞王耶誕饗宴以共享為核心，不只提升餐桌互動，也讓每位創作者能用各自的鏡頭語言將Prime 美牛的節慶感轉譯成可被轉發的內容，透過多人分食、上菜節奏、即時反應等自然素材，讓話題自餐桌延燒至社群，並搭配現場互動與頒獎橋段，提升內容量與參與度。

美國肉類出口協會駐華辦事處與美國在台協會農業單位代表，共同推廣美國牛肉於節慶餐桌的多元應用。（圖／美國肉類出口協會提供）

美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理 Alex 表示，美國牛肉的風味與香氣主要來自細緻油花，而美國牛除了牧草也搭配玉米飼養，使肉質風味更加鮮甜，這也是美國牛肉的一大特色。近期因應美國牛隻供應短缺，協會也陸續引進並推薦更多不同部位，提供消費者更多元的選擇，例如本次活動中呈現的帶骨肩小排，便是希望讓市場與消費者認識更多樣化的美牛應用。同時，台灣本身擁有多元的飲食文化，也期待透過此次活動，展現結合不同料理風味的節慶餐桌樣貌。透過邀請創作者實際參與、體驗 Prime 美牛的多元料理方式，希望讓更多年輕族群理解，美國牛肉不只是高品質食材，更是能激發創意與社群互動的節慶主角。」

