30位學員獲證照通過率100% 新北推動產業淨零轉型成果亮眼

《圖說》新北市政府經濟發展局於今(5)日舉辦「減碳輔導成果交流會」，邀集跨領域專家、學者及參與輔導的企業，分享國際減碳趨勢、淨零轉型實務經驗及減碳技術導入的成果，前排左三經發局長盛筱蓉。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市經發局於今(5)日舉辦「減碳輔導成果交流會」，邀集跨領域專家、學者及參與輔導的企業，共同分享國際減碳趨勢、淨零轉型實務經驗及減碳技術導入的成果。活動吸引超過30家企業參與，現場交流熱絡。藉由交流會促進企業彼此學習、深化產業鏈減碳能量，公私齊心加速推動轉型，邁向新北淨零碳排永續城市。

經發局長盛筱蓉表示，碳盤查已成為國際市場入場門檻，企業若能掌握碳足跡數據，將在拓展歐盟市場、接軌國際供應鏈中占得先機。面對碳邊境調整機制（CBAM）與各國減碳規範壓力，新北市率先提供完整盤查培訓與實作輔導，協助企業強化碳管理體質，從被動因應轉為主動轉型。

她強調，讓企業具備自主盤查能力，是邁向永續的重要關鍵，新北將持續協助業者在碳管理制度上站得穩、走得快。為協助企業因應全球供應鏈永續要求，今年特別推動「新北碳盤查實戰輔導」方案，透過開設溫室氣體內部稽核員輔導課程，協助企業導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查、碳管理工具、淨零策略規劃及掌握國內外淨零政策趨勢。成功協助30位學員全數取得ISO14064-1：2018內部稽核員證書，通過率100%。

《圖說》免費培訓課程輔導學員取得ISO證書。〈經發局提供〉

此外，提供「減碳技術與改善方案輔導」，針對加熱、電力、照明、鍋爐、供水系統、空調系統或其他產生溫室氣體排放量等各項設備，進行現場設備之問題診斷，讓企業能以更有效率的方式邁向淨零。

盛筱蓉指出，今年進一步遴選8家企業進行深度輔導，由碳盤查專家陪同業者完成盤查流程，協助掌握溫室氣體排放來源並精準計算數據，同時也為每家企業提供客製化的節能減碳策略與減碳潛力評估報告書，為企業找出具體可行的節能路徑。

《圖說》工業技術研究院綠能與環境研究所環境技術總監蔡振球進行專題演講。〈經發局提供〉

參與輔導計畫的安美德生醫公司表示，下一年度將投入超過60萬的經費進行生產線淨零轉型的調整，短期直接透過電力契約容量調整，直接為公司省下可觀的經費；第一傳動科技公司表示，將透過空壓系統調整可減少約10%之用電量，並針對車間燈具汰換為LED燈具，為公司節省許多不必要的開支。

今天活動中安排專題演講，邀請國內淨零減碳領域的專家學者解析產業面臨的挑戰與淨零策略脈動，協助企業掌握政策趨勢。期盼藉由成果交流與持續輔導，擴散企業參與淨零轉型的動能，在國際趨勢下不僅達成減碳目標，更能提升市場競爭力，攜手邁向2050淨零碳排放願景。更多資訊歡迎持續關注來趣新北金發局粉專。