30位學生擠爆公車「沒人讓位2阿嬤」！他嘆可悲被噴 身分曝光眾傻了

生活中心／朱祖儀報導

原PO身分其實是公車司機。（示意圖／資料照）

搭乘大眾運輸工具是否要讓座，是爭議許久的問題。一名網友表示，最近在公車上看到有2位阿嬤上車，不過全車至少30位學生，卻沒有一個人願意起身讓座，感嘆「真心替自己的未來感到可悲。」沒想到文章曝光後，眾人紛紛開酸，「那你自己怎麼不讓？」事後才知道原來發文者是司機，一堆人被打腫臉。

原PO在臉書「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，該輛公車當時客滿，載了至少30位學生，後來又有2位7、80歲的阿嬤上車，沒想到全場沒有人願意起身讓座，全車僅這2位阿嬤站著，讓他很擔心2人安危，也不禁感嘆，「真心替自己的未來感到可悲，以前都會喊請大家讓座，結果也沒有人讓座，你們大家老了要多保重啊！」

不少人看到文章後紛紛開嗆，「那你在車上嗎？怎麼沒有做示範給年輕人看？」、「全車唯一站著的乘客就是這兩位老人，表示你也坐著」、「那你讓位了嗎？要上高速公路是要怎樣讓位？滿了不會等下一班車？不會早點出門？」

但其實原PO身分是公車司機，只是因為文內沒有特別強調，才讓眾人誤會，不少人也笑說，「本文從頭到尾都沒有提到版主是公車司機，腫腫的也不意外啦」、「原PO讓位公車就沒人開了啦，下次發文要註明自己是公車司機。」

