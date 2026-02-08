30位繪本新秀出爐 文化部啟動陪伴計畫

文化部透過個別指導、小組共學等方式培育繪本新秀

文化部於2024年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，今天舉行獲獎說明會，宣布為期1年的陪伴計畫正式啟動，

文化部於2024年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，首屆選出30名新秀後，同步啟動第2屆徵件。經數月專業審查，從406件申請作品中再選出30位獲獎者。文化部長李遠今（8日）出席獲獎說明會，宣布為期1年的陪伴計畫正式啟動，後續將由6位專業導師陪伴新秀，從創作、出版到行銷推廣提供協助，讓創作之路不再孤軍奮戰。

李遠部長致詞表示，繪本新秀獎勵是一項「非常瘋狂的計畫」，最終目標是組成「繪本國家隊」。他上任後發現文化部對電影、文學與藝術等產業皆有補助，唯獨缺少繪本，因此從新秀獎勵、繪本學校、行銷獎勵、金繪獎到「下一本書獎勵」，逐步建立完整支持體系。

廣告 廣告

「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程。」李遠表示，臺灣具備創作能力的繪本人才眾多，文化部除每年選出30位新秀，也邀請作家、業界人士與國際大師開設專業課程，並以線上方式開放創作者參與。第2屆得主中即有10位曾修習繪本學校課程；此外，共有26位年齡在40歲以下，顯示創作者世代持續湧現、潛力十足，也更加深文化部加快提供舞臺與資源的決心。

李遠也向年輕創作者喊話，期盼10年後「繪本國家隊」能見證臺灣繪本的蓬勃發展，不僅讓國內孩子閱讀本土作品，也能同步於世界各國出版。文化部將持續擔任「推銷員」，從創作階段即協助翻譯並送往國際書展，同時提供更多舞臺讓創作者介紹自己的故事。

文化部指出，第2屆評審由繪本創作者、兒童文學工作者及出版與外譯推廣專家組成，依創作理念、內容完整性、創新性、啟發性、趣味性與發展潛力等面向評選。雖然申請件數較首屆略減，但30位新秀中已有15位曾獲或入圍國際獎項，包括日本插畫大獎、波隆那插畫展與無字繪本獎、英國WIA世界插畫大獎及美國3×3國際插畫獎等，展現已具國際水準的創作能量。

說明會中，7位評審分享觀察並提供建議，其中6位更轉任導師，各自陪伴5位新秀，展開首次小組共學。

文化部表示，首屆30位新秀經近1年培力後，已有1位順利出版、12位與出版社簽約或洽談中，其中1位更獲美國出版社青睞，作品有望在當地出版；新秀黃翊亦以《貪玩的母雞小白》入選「2026年波隆那插畫展」。

隨著第2屆展開培力，文化部今年仍將於4月至10月辦理「繪本及圖文書學校」，並結合創作及出版行銷獎勵、金繪獎與「下一本書獎勵」，建構從創作、出版到推廣的完整支持體系，持續讓臺灣的好故事被世界看見。