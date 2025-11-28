30億人卡網路死角！靠6G低軌衛星解 齊柏林衛星領台灣隊殺入賽道

齊柏林低軌衛星進入主軌道後，將展開遙測任務。台灣自製零組件正式接受實戰考驗，只要通過驗證就能敲開全球低軌衛星供應鏈大門。圖／翻攝自TASA

齊柏林低軌衛星（福衛八號）不只是一顆衛星，更是台灣衝向低軌衛星供應鏈時代的門票。這次齊柏林衛星國產化高達84%，任務就是把台廠自製零組件送上太空，在真實輻射環境中完成「通過就能全球接單」的實戰驗證。當全球仍有30億人無網路可用，低軌衛星已成下一個通訊主戰場，而台灣正從福衛八號起步，之後2027年B5G通訊衛星群更將接棒衝刺。

台灣時間5點04分，齊柏林低軌衛星開始推進561公里高度太陽同步軌道。TASA（國家太空中心）主任吳宗信表示，做為台灣第一個自製遙測星系打頭陣的衛星，齊柏林衛星將順利進入太空執行任務，等到星系布署完成後，更具備全球覆蓋能力、對地觀測網路，可建立起高解析度、每日多次取像，用於救災防災、國土規劃等，守護台灣。

事實上，福衛八號是目前國產化成果最亮眼的一次，自製率高達84%。未來自主研發的低軌衛星，更會把國產占比推向95%以上。福衛八號主要任務除了國土環境監測外，另外更要把這些台灣自己做的衛星零組件一起送上太空，像是整機製造、發射設備、通訊模組、航電系統、結構件、電源與熱控系統等等等，全部都要在高輻射、高能粒子的太空環境中實際受測。

只要能經得起太空「實戰」驗證，通過測試的國產元件就能拿到業界俗稱的「太空飛行履歷」，正式具備打進全球低軌衛星供應鏈的資格。

齊柏林衛星脫離火箭後加速進入561公里軌道，在黑色宇宙背景中點亮自己的定位。圖／翻攝自TASA

國際電信聯盟ITU的數據也指出，全球仍有超過30億人口住在無法鋪設光纖、或基礎建設落後的區域，寬頻網路涵蓋率明顯不足。衛星網路因為不需要地面基地台、也能覆蓋山區、海洋、偏鄉與空中載具，成了這些地區最可行的通訊方案。

而低軌衛星因為離地球近、延遲低、頻寬高，更適合用在即時通訊。它不只是補足網路缺口，更是無人機、無人艇、國防通信與戰場自主系統的核心基礎。換句話說，福衛八號的任務不只是「拍照」或「驗證技術」，更是替台灣打造一條龍整套低軌衛星產業鏈的關鍵一步。

賴清德總統在國家太空中心直播節目中表示，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望臺灣、觀照世界。並在太空科技與產業努力，讓臺灣邁向太空新時代。未來，政府會持續跟產學研界攜手合作，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色。

福衛八號成功入軌後，接下來就要看它通過台灣時與地面設備的通聯狀況了。圖／TASA

福衛八號星系任務共包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，採依序研製，自今（2025）年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，屆時將可提供每日多次再訪與全球覆蓋的衛星影像。

如果說福衛八號是國產自主衛星零件、模組、系統的驗證舞台，那麼2027年開展的B5G低軌通訊衛星計劃，將是真正打通通訊定位生態系的低軌衛星。



