30億人天天用卻不知道！Google1服務「無痛升級」 AI神功能免費爽用

實習記者藍子瑄／台北報導

Google 宣布，過去僅付費訂閱才能使用的多項AI工具，現在免費用戶也能直接體驗。（示意圖／資料庫）

全球超過30億的 Gmail 用戶，正式迎來一波AI功能大放送。Google 宣布，過去僅限付費訂閱才能使用的多項AI工具，現在免費用戶也能直接體驗，等於讓所有使用者都能「無痛升級」，大幅提升處理信件的效率。

這次最大亮點，就是Gmail全面整合 Gemini，並一次開放三大實用AI功能給免費帳戶使用，包括「AI摘要」、「幫我寫」以及「建議回覆」。官方指出，更新將先在美國上線，接著逐步推廣至全球市場。

廣告 廣告

其中，AI摘要功能特別受到矚目，能自動濃縮冗長信件內容，或是在面對來回多次的信件串時，快速整理重點，使用者不必再一封一封慢慢翻閱。

至於付費方案方面，Google也未停下腳步，仍持續為 Google AI Pro 與 Google AI Ultra 用戶推出更進階的AI應用，例如信件內容校對，以及跨多封郵件的對話式問答功能。

舉例來說，用戶只要在搜尋欄輸入「去年幫我提供廚房翻新報價的設計師是誰？」，Gmail就能自動從眾多信件中找出相關內容，並直接整理成答案回覆。不過需要注意的是，這類進階AI功能目前僅在美國推出，未來將會逐步開放至其他地區。

更多三立新聞網報導

公布了！阿妹才唱跨年 台東元宵遶境晚會大咖確定謝金燕 網喊：想入贅

睽違47年最猛黃金價！瑞銀曝4原因上看5400美元 但「這時」小心踩煞車

馬年財運起飛！紫南宮湧10萬人搶「黃金1物」 專家曝招財關鍵

唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔

