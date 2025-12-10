「30元餵豬菜」是血管清道夫 專家曝功效：營養密度超高

地瓜葉雖曾被視為「餵豬菜」，實際上營養密度極高，營養師薛曉菁表示，地瓜葉含有豐富的鉀、鈣、鎂、鐵、鋅及多種維生素與膳食纖維，總多酚含量更高於葡萄籽，紫色品種抗氧化能力尤其突出，根本是「血管清道夫」，讚可幫助抑制體內發炎、提升免疫功能，對血管健康及運動後修復也有正面效果，是日常飲食中不可忽視的健康食材。

薛曉晶近日於臉書發文「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，6、70年前地瓜葉被當作「餵豬菜」，根本沒人想吃，但地瓜葉根本是被低估的高營養密度機能食物，且遠超乎想像，雖然地瓜葉和其他葉菜相比，外貌並不突出，若以內在實力絕對是亮點。

薛曉晶引述多個國際性科學期刊，包括《Molecules》、《Food Chemistry》、《World Journal of Gastroenterology》及《Journal of Nutrition》，研究結果皆顯示，地瓜葉營養密度極高，每100克含豐富鉀、鈣、鎂、磷、鐵、鋅、錳等微量元素，還提供維生素C、E，及多種B群和膳食纖維，總多酚含量更比葡萄籽高出7至9倍，紫色品種抗氧化能力尤其突出。

研究也提到，地瓜葉富含咖啡酸衍生物、花青素、黃酮及葉黃素，能有效抑制體內促發炎介質、增強T淋巴球增殖與自然殺手細胞活性，對血管健康、免疫調節及運動後修復均有正面影響，但仍僅屬日常保健食材，不能取代醫藥治療。

薛曉晶表示，民眾可先檢視自己是否屬於「蔬菜攝取不足、易便秘、有三高家族史、經常熬夜或長時間用眼」的族群，若符合其中2到3項，地瓜葉就非常值得納入日常飲食，但她也提醒，慢性腎臟病患者或正在服用心血管、利尿類藥物的人，應特別注意高鉀食物的攝取量，最好先與醫師討論再調整份量。

