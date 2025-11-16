30公分眼鏡蛇混入圖書館 41歲女遭咬傷急送醫

一隻約30公分的眼鏡蛇縮成一團在牆角。（圖／東森新聞）





圖書館驚魂記，台中一名41歲女子到龍井圖書館看書，正要離開時被一隻眼鏡蛇給咬傷，所有人都被嚇壞。女子緊急送醫，並打了5支抗蛇毒血清，狀況穩定住院觀察中。而這隻眼鏡蛇也由農業局派人抓走，圖書館內竟然有蛇出沒，真的嚇壞大家。

一隻約30公分的眼鏡蛇縮成一團在牆角，棕色身體帶著花紋，現場所有人躲遠遠的，因為這條有毒的眼鏡蛇咬傷了一名四十一歲女子。

台中消防局龍井分隊王文暉：「現場民眾她也滿冷靜的，她就是先坐在椅子上等待救援，然後右腳她有開刀。」

救護車緊急到場，女子躺在擔架上，看起來相當虛弱，她的右腳踝被眼鏡蛇咬出一個傷口，幸好當下意識清楚，也緊急送醫。

台中榮總急診部主任醫師詹毓哲：「所以當下生命徵象穩定，我們也給她打了五支抗蛇毒血清。」

事發就在台中的龍井圖書館內，正中午時間，女子準備離圖書館，行經路口時，被眼鏡蛇咬了一口，後來蛇竄進圖書館內，嚇壞裡面的人，隨後通報農業局的人到場，出動捉蛇器具，戴上專業手套，將蛇撈起，才化解驚險場面。

龍井圖書館主任陳秋華：「有一名民眾她正要離開圖書館，那行經入口處的時候，被蛇類咬傷，民眾也在五分鐘內緊急送醫治療，其實剛剛同仁有去購置石灰，然後今天就會在館舍的周圍，撒上石灰預防。」

只是為何館內會有蛇出沒，原來龍井圖書館位於山腳下，周圍全是綠地，時常會有蛇，或是其他野生動物，當地民眾見怪不怪，但傳出蛇咬傷民眾，還是讓人有點害怕。

民眾：「第一次聽到說這邊有眼鏡蛇，就代表環境還不錯啦，生態還不錯只不過還是會擔心。」

農業局說，這隻眼鏡蛇，後續將會提供給學術研究或是到山區放生，而目前遭蛇吻的女子治療後沒有大礙，住院觀察中，圖書館館方表示，會加強巡檢館內及周遭，並持續關心患者。

