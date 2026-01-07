30公分瞬間不見！熊霓短髮迎新年 瘦身有成上圍消風

熊霓在新的一年以全新造型迎接。（樂天桃猿提供）

樂天女孩熊霓近日剪去一頭長髮、換上搶眼紅色短髮現身工作場合，距離上一次剪短髮已經是10年前的她表示，「因為工作造型常常需要染燙，髮質真的受損不少，髮型師一直說我很適合短髮，加上最近瘦了，臉看起來更小，剪了會很不一樣，我就想說——那就試試看吧！」一刀下去，30公分瞬間不見。

熊霓坦言，剪髮當下完全沒有捨不得的感覺，反而覺得整個人輕盈不少，「就當作新年新氣象，幫自己做個大改造。」沒想到意外收穫滿滿，她開心分享：「剪完短髮後，回頭率真的變高了！」更有粉絲留言大讚：「看起來超煥然一新，好像又重新追了一位新的樂天女孩（笑）。」

廣告 廣告

除了造型大變身，熊霓近期也瘦身有成。談到減肥心得，她坦言過去曾嘗試不少不健康的方法，如今已調整為以健康為主、注重飲食的方式。不過她也透露，去年突然變瘦其實並非刻意，「那陣子工作比較忙，一天大概只吃一到兩餐，久了胃口慢慢變小，現在就維持每餐七分飽。」一

向以火辣身材著稱的熊霓，被問到瘦身後是否「上圍縮水」？她笑說：「其實真的有瘦到，內衣幾乎全部重買。」最有感的，竟然是工作服尺寸的變化。她透露：「年初亮片服都是照當時身材改的，穿起來剛剛好，結果下半年再穿，現場直接嚇到，整件衣服要別一整排別針，連其他女孩都傻眼，一直問我是不是拿錯別人的衣服。」

更多鏡週刊報導

上課衰遇鹹豬手／獨家！鬧胡瓜緋聞後流年不利 熊霓創業遭怪男粉騷擾

【獨家】【啦啦隊出走】男友嚴重得罪胡瓜 熊霓失寵覓生路改教舞

熊霓跳鋼管表演「撕裙子」 樂天女孩們在休息室也驚呼連連