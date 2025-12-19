30公分長刀猛刺！惡徒北車狂丟4煙霧彈 乘客制止遭砍命危送醫

記者楊忠翰／台北報導

台北車站M7出口驚傳攻擊事件，1名民眾欲制止歹徒被砍成重傷。（圖／民眾提供）

台北車站驚傳攻擊事件，19日傍晚5時24分，1名頭戴鴨舌帽及防毒面罩的男子，行經台北捷運板南線台北車站M7出口B1通道時，不但手持30公分的長刀，還對著四周丟擲4顆煙霧彈，1名年約57歲的民眾上前制止，反遭歹徒砍傷倒地；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現該名男子已無呼吸心跳，隨即將人送往台大醫院救治，警方同步抵達現場，目前正在追緝嫌犯下落。

台北捷運公司表示，今天傍晚5時24分，有民眾在台北車站M7出口B1通道丟擲煙霧彈，造成1名民眾受傷倒地，本公司立即通報捷警、110及119等單位，救護人員隨即將傷者送醫救治；板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已全數消散，該月台列車已恢復正常停靠。

北市消防局表示，火警現場為捷運台北火車M7出入口B1通道，燃燒面積0.1平方公尺，並遺留疑似煙霧彈及不明燃燒物，警消先後救出2男送醫，其中1男年約57歲，身上有刀傷，隨即被送往台大醫院救治，另名男子年約54歲，因協助滅火嗆傷，意識清楚，隨即被送馬偕醫院救治。

