30公分高小巨人 用雙手撐出一片天

今天來帶你看總統教育獎得主，台南12歲的潘聖捷，他出生時後雙腳沾黏，下半身發育不完全，不過他卻十分樂觀也貼心，並對跳舞很有興趣，用雙手撐起身子舞動，還拿下特殊學生才藝第一名，30公分的身高，靠著雙手走出自己人生逆境，令人動容。

「你下去 從隔壁下去。」

總統教育獎得主 潘聖捷：「我出生的時候，腳 發育不完全。」

潘聖捷媽媽 李明瑾：「生下來時候，我們自己也嚇一跳，開(刀)出來就是雙腳沾黏。」

潘聖捷媽媽 李明瑾：「就是下半身發育比較不完全，就是脊椎有少一截，那個醫生就跟我們講說，叫我們有心理準備，可能有點養不活。」

廣告 廣告

原本被醫師認定可能養不活的潘聖捷，如今6年級了，還是個開心果。潘聖捷媽媽 李明瑾：「這種小朋友他真的有他的一套，像他爬樓梯時候，我們沒教他，他自己發明的，我跟他講說哪裡痛，他就幫我捏哪裡，因為我工作都是要用手，回去手都會麻，他會幫我按 就是折一折。」

儘管身長不到30公分，但他還是個舞蹈高手。總統教育獎得主 潘聖捷：「喜歡他的節奏。」

「如果要練跳舞的話，我會撐起來。」

總統教育獎得主 潘聖捷：「(跳舞)比較有自信，很有趣，可以展現我的特殊的技能。」

歸仁國小特教老師 劉玫君：「所以他對於這些挑戰，他也都是很開朗的去面對，不會說 不要不要很畏縮。」

他曾因為身體的殘缺，很在意。總統教育獎得主 潘聖捷：「如果有人用眼睛一直看我，我會先想一下，要怎麼讓自己開朗。」

潘聖捷媽媽 李明瑾：「我就跟他講說，你就跟他揮揮手。」

同學 劉明得：「他不會因為他自己是有身心缺陷，就自暴自棄。」

用笑容克服難關，他更靠雙手，走出人生的逆境。潘聖捷媽媽 李明瑾：「(他)就是(上天)給我的一個禮物，我覺得說 是換他來教導我們，因為很多東西，我們真的做不到。」

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

