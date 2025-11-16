30共機四面包夾侵擾 17架次跨越中線 國軍嚴密監控應處

國防部今（16）日清晨公布最新共軍動態，自昨（15）日上午6時至今（16）日上午6時止，偵獲共機30架次、共艦7艘、公務船1艘在台海周邊活動。 圖/國防部

[Newtalk新聞] 中共軍機再度大規模擾台！國防部今（16）日清晨公布最新共軍動態，自昨（15）日上午6時至今（16）日上午6時止，偵獲共機30架次、共艦7艘、公務船1艘在台海周邊活動。其中最具挑釁性的是 17架次軍機逾越台海中線，侵入北部、中部、西南及東部空域，形成四面包夾態勢，恫嚇企圖明顯。

此次共軍擾台不僅量大、範圍廣，更刻意分散軸線，同時向北部與西南空域施壓，加上象徵性進入東部空域，被視為試圖展現「多向突進」能力，軍事專家分析認為，中線一再被刻意突破，已顯示北京挑釁「常態化」。

廣告 廣告

國防部強調，國軍第一時間即派遣任務機、海軍軍艦，並啟動岸置防空飛彈系統，對共軍全程嚴密監控，採取適切行動應處。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬英九批高市早苗躁進惹議 吳沛憶：沒常識的是你！

中國突喊暫勿赴日引爆日本輿論狂歡 網友：太好了永遠不要來