30刀割喉狠殺女公關！22歲前任埋伏停車場超兇殘 全案移審國民法官法庭

記者林盈君／台北報導

今年7月間，台北市信義區發生一起情殺命案，任職某夜店擔任公關的谷姓女子，與22歲前男友劉柏葳分手後，遭對方長期跟蹤騷擾，為此聲請保護令，而就在保護令生效當晚，劉柏葳租賃車輛潛伏在信義區威秀A16地下停車場，見到谷女現身後，隨即持刀朝對方割喉、狂捅，谷女身中30多刀身亡。檢方依殺人等罪嫌起訴劉男，今（27日）移審台北地院國民法官庭。

男子劉柏葳埋伏割喉殺害谷女遭起訴，案件將由國民法官審理。（圖／資料照）

據了解，谷女與劉柏葳因工作結識、交往，期間曾短暫分居，但劉男一直懷疑谷女外遇，不但多次對谷女動手毆打，甚至把名牌衣鞋都剪爛、丟棄，谷女因不堪忍受提出分手，並聲請保護令。今年7月30日晚間，劉男租車之後，埋伏在信義區威秀A16地下停車場，見到谷女出現，隨即持刀衝上前行兇，除了割喉之外，還狂捅30多刀殺谷女。

劉男落網後，聲稱係情緒失控才犯案，否認預謀殺人，不過檢方調查認為，劉男事先租賃車輛，並埋伏在地下停車場，等候谷女下班，且還是先攜帶凶器刀械，顯然非一時情緒激動犯案，且劉男犯後逃亡至外縣市，足認有計畫性及逃亡之虞，向法院聲押獲准。全案將由國民法官參與審理。

