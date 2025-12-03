30分鐘送達 亞馬遜在2城市推生鮮雜貨「極速」快遞

亞馬遜在西雅圖和費城部分地區，測試推出生鮮食品與日用雜貨在30分鐘內送達的「極快速」配送服務。(美聯社)

電商業巨頭亞馬遜(Amazon)1日起在兩城市西雅圖和費城部分地區，測試推出生鮮食品與日用雜貨在30分鐘內送達的「極快速」(ultra-fast)配送服務，加強努力拓展美國市場版圖。

綜合路透和法新社報導，這項名為「亞馬遜即時」(Amazon Now)的新功能涵蓋「數千項」商品，包括生鮮食品、日用品、藥品和消費電子產品。

亞馬遜Prime會員享有每筆訂單3.99元起的優惠運費，非Prime會員最低運費則為13.99元。訂單金額若未滿15元則加收1.99元費用。

傳統上快速配送服務非常適合網購單項商品的衝動購物，而非一次購買多件商品的日用品採買，因此零售業者對這項做法感興趣。

亞馬遜在美國生鮮雜貨配送上與連鎖量販店沃爾瑪(Walmart)的Walmart+、電商Instacart和Uber Eats競爭。亞馬遜今年8月起提供Prime會員當日配送服務，目前已擴及美國1000多座城市，目標年底前增至2300個城市。

亞馬遜1日說明，新的快速配送服務是利用專為提升訂單處理效率的小型設施，並將這些設施策略性設在西雅圖及費城部分地區顧客居住和工作地點附近。該公司稱，這種做法優先考量負責挑貨與包裝員工的安全，減少配送合作夥伴需要行駛的距離，並實現更快速的送達時間。

這項新措施可能強化亞馬遜近期的努力，將生鮮食品直接整合進Amazon.com的訂單中，讓顧客能在當日送達服務中，加入蔬果及其他冷藏商品。

Amazon Now是亞馬遜購物應用程式和網站的一部分，提供給符合資格地區的顧客使用，可在導覽列中尋找「30 分鐘送達」選項。亞馬遜尚未提供將Amazon Now擴展至更多市場的時間表。

