30名日本國會議員接連訪台！包括安倍親信 陸外交部：已提出嚴正交涉

自民黨眾議員、黨內執行代理幹事長萩生田光一。（圖／達志／美聯社）

在中日雙邊關係急遽惡化之際，北京已就日本執政的自民黨（LDP）多名高階官員接連出訪台灣一事，向東京提出抗議。

據《南華早報》報導，自民黨眾議員、黨內執行代理幹事長萩生田光一，正展開為期3天的訪台行程，預計於今（23日）結束。萩生田22日與中華民國總統賴清德會面。

另據《中央社》報導，從今年年底到明年年初，預計將有約30名日本國會議員訪問台灣。其中，3名自民黨國會議員：曾任法務大臣的鈴木馨祐、曾任前首相石破茂特別顧問的長島昭久，以及前法務副大臣神田潤一，將自21日至25日訪問台灣。此外，由自民黨議員瀧波宏文率領的5人日本代表團，也在同一期間訪台。

對此，中國大陸外交部發言人林劍於22日表示，日本的有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日4個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則。中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。

林劍補充，「世界上只有1個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，我們再次敦促日方深刻反省、反思糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。我們也正告民進黨當局，『媚日謀獨』令人不齒，註定是走不通的邪路、死路。」

上述日本國會議員的訪台行程，正值北京與東京關係高度緊張之際。今年11月7日，日本首相高市早苗發表了「台灣有事論」，暗示台海一旦發生「軍艦封鎖」等突發狀況，可能對日本構成「存立危機事態」，從而有理由動用自衛隊介入。此話一出也導致中日關係降溫至建交以來的新低點。

北京將高市的言論視為干涉中國內政，並多次要求日本領導人收回相關發言，但高市拒絕讓步。作為回應，中國對日本發出一連串外交譴責，並發布留學與旅遊警示，取消多項交流計畫，同時全面暫停日本水產品進口。

報導補充，萩生田光一此行尤其敏感，因為他同時擔任促進日台關係的跨黨派國會團體的事務總長。作為已故極右翼日本首相安倍晉三的親信，萩生田與高市同屬極端保守派路線，且高市一向將安倍視為其政治導師。

近年來，日本國會議員多次訪問台灣，幾乎每一次都引發北京的強烈反對。去年，由自民黨議員三原朝彥率領的日本代表團，才在10月10日中華民國「雙十國慶」期間訪台，並在賴清德上任數月後與其會面。

過去3年內，萩生田已2度訪台。2022年，他以自民黨政調會長身分訪問台灣，成為自2003年以來首位訪台的自民黨高層官員。2023年，萩生田再度訪台，並與時任中華民國總統蔡英文會面。當時，他表示日本將優先推動與台灣的經濟合作與民間交流。

