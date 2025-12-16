30名日本議員近期訪台！ 外交部將研議台日菲經濟合作可能性
台日國會交流將在有一波新成果！外交部今（16）表示，從今年底至明年初將有近30位日本議員將訪台，包含日本自民黨幹事長代行萩生田光一、前法務大臣鈴木馨祐以及前農林水產副大臣瀧波宏文等；而部長林佳龍預計也將會在接待外賓期間，與日方針對台菲經濟走廊串連呂宋經濟走廊一事，進行意見交流。
台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今日在外交部記者會的業務簡報上表示，從本週日（21日）起陸續有重要日本議員團訪台，包括現任日華懇幹事長的日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一，將率領其選區、東京都八王子市友台市議員等，自21日到23日訪台。
接下來，日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員，以及前首相輔佐官長島昭久眾議員也緊接著在22日到24日訪台。而在參議員方面，也有前農林水產副大臣瀧波宏文，他是推動台灣戶籍正名化的重要友台參議員，他也將率領友台參議員接續訪台。
林郁慧也指出，另還有參政黨重要訪團將訪台，從今年底到明年初共有近30位國會議員會來台，象徵台日關係日益密切友好，而日本也非常重視國會交流，願意在民主價值同盟的基礎上，繼續強化跟台灣的連結。
有關外交部長林佳龍日前受訪表示，將規劃與日本合作對國際第三國進行經貿投資、串連台菲經濟走廊與呂宋經濟走廊的可能性，林郁慧今日則補充，部長在接見日本外賓時，也都會就相關的合作計畫進行交換意見；未來外交部也會持續跟日本以及其他理念相近的國家持續推動相關經濟計畫，共同促進印太的區域和平與繁榮。
