30國、近千舞林高手攻蛋！2026國標舞亞巡賽2/27登場 總獎金上看320萬

《圖說》「2026國標舞亞巡賽─臺北公開賽」4日舉辦賽前記者會。（圖／主辧單位提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】年度國標舞盛事「2026國標舞亞巡賽─臺北公開賽」，將於2月27日及28日震撼臺北小巨蛋！這項全球唯一的巡迴賽事今年第15度落腳臺北，集結鑽石級國際評審陣容，吸引來自30個國家地區，近千名國內外舞林高手共襄盛舉，角逐高達新臺幣320萬元的總獎金。

主辦單位臺北市政府體育局與社團法人臺灣舞蹈組織總會今（4）日舉辦賽前記者會，宣布賽事首度擴大為兩日賽程，並全面導入ESG環保理念，邀請全臺民眾親臨現場，感受世界級的視覺饗宴。

廣告 廣告

臺北市政府體育局副局長湯皓宇表示，國標舞亞巡賽不僅是競技舞臺，更是臺北與國際交流的重要窗口，我們期待用運動舞蹈的力量，讓城市更有活力，也歡迎市民朋友走進小巨蛋，親眼見證世界級的舞蹈盛典。

臺灣舞蹈組織總會理事長劉順益指出，為因應參賽規模逐年擴大，今年首度調整為兩日賽程：首日聚焦青少年、幼兒及新增的「青少年師生組」，旨在向下扎根；次日則為國際職業及業餘雙人組巔峰對決，讓各年齡層選手皆能站在國際殿堂發光發熱。

今日記者會現場搶先曝光精彩對決，由國內多位頂尖舞者領銜演出，包含全國職業拉丁冠軍陳楊奕與高聖玟、職業摩登冠軍林長宏與李文萱。值得矚目的是，年僅21歲與18歲、於英國UK大賽嶄露頭角的藍郁翔與劉靜，及21歲組拉丁前12強之王子綸與錡子媗都展現新生代衝擊世界的實力。此外「青少年師生組」代表—24歲鄭玉歆與8歲鄭裕融姐弟檔，二人更展現了心靈感應般的絕佳默契，完美詮釋了國標舞的世代傳承。

臺灣舞蹈組織總會秘書長陳媦娟強調，本次賽事積極響應ESG減碳行動，從今日記者會到正式賽場，所有指示看板與拍照背板均採用回收率高的瓦楞紙製作，以實際行動支持環保，證明運動競技也能與環境永續和諧共存。

主辦單位表示，除了一連兩天高潮迭起的賽事外，2月28日（六）晚間更將特別安排6對世界級國標舞巨星帶來壓軸答謝演出，邀請觀眾近距離感受國際頂尖舞者的非凡風采與藝術張力。現場並規劃美食攤位、互動闖關及抽獎活動，觀眾憑票入場即可領取百元抵用券，打造兼具觀賽樂趣與休閒氛圍、適合親子與全家共享的週末舞蹈盛宴。購票資訊：年代售票系統 http://www.ticket.com.tw/。

《圖說》全國職業拉丁冠軍陳楊奕與高聖玟。（圖／主辧單位提供）

《圖說》職業摩登冠軍林長宏與李文萱。（圖／主辧單位提供）