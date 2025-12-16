30坪板噴鐵皮廠全燒毀 疑為「鋰電池起火」

花蓮市永吉二街一處鐵皮工廠，15日晚間發生火警，約30坪大的板噴工作坊陷入火海。（圖／東森新聞）





花蓮市永吉二街一處鐵皮工廠，15日晚間發生火警，約30坪大的板噴工作坊陷入火海。屋主夫妻聽到爆炸聲並聞到濃烈煙味後，緊急逃出，所幸未造成人員傷亡。消防單位初步研判，起火原因不排除與鋰電池充電有關。

火警發生在晚間9點半左右，現場火勢猛烈，熊熊火焰伴隨濃煙竄升，火舌一度從屋頂竄出，甚至延燒至隔壁行道樹。消防人員接獲通報後迅速到場，佈署多條水線進行灌救，歷經約一小時，順利將火勢撲滅。

屋主妻子表示，事發當時先聽到疑似爆炸的聲響，隨後聞到燒焦味，夫妻倆立刻驚醒逃生。她指出，起火位置疑似在工作室內的工作台，整排工作桌都陷入火勢。

現場可見工作室內擺放大量油漆及各式桶罐，工作桌表面也留下明顯燒灼痕跡。夫妻表示，火災發生時並未使用電器設備，但懷疑可能是噴板槍的鋰電池在充電過程中起火，或電池曾經摔落撞擊、導致變形受損，引發燃燒。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長溫宗豪表示，初步了解現場僅有電池處於充電狀態，因此將鋰電池列為可能起火原因之一。

消防單位指出，噴板槍在正常使用及充電情況下原則上應屬安全，實際起火原因仍需由火災調查科進一步鑑定釐清。

