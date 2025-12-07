30坪混搭風收藏之家，融合品味、機能與迎入明亮採光的舒適空間

編輯 陳思靜｜圖片提供 昱森室內設計

這間30坪的混搭風新成屋，屋主豐富的家飾收藏品，不僅反映出其獨特的個人品味，更在設計師的巧心規劃下，為居家空間增添了獨一無二的靈魂，讓格局、收納、色彩與材質等元素精彩融合，為屋主實現兼具舒適機能與個人特色的理想居所。考量到屋主擁有眾多收藏品，設計師統一以杏色與灰色等柔和的色系作為壁面主色調，以適度留白的基底，讓空間色感沉穩內斂，避免過於搶眼的色彩喧賓奪主，也作為混搭風格的協調基礎；同時，大面積的橫移百葉拉門則可靈活調節光線，並兼顧隱私性。書房設計印尼柚木的書板層架，搭配嵌入式燈光，讓屋主可自由展示收藏品，實現具有個性和魅力的居住空間。餐廳區則搭配1958年由知名丹麥大師設計的Artichoke松果燈，以一盞跨越時間的經典之作，與穹頂天花搭配，與留白的牆面輝映，烘托餐區的氣氛，不僅象徵收藏家的精神，更呼應整體空間的靈魂美學。



進入主臥室中，屋主珍藏的百年仿古家具成為空間的焦點，延續公領域的元素大面的窗戶設計搭配木百葉拉門，具有安穩寧靜的氛圍，同時也烘托出美式鄉村的悠閒情調。以居住者的收藏，突顯混搭風格的設計巧思，讓古董家具與現代元素在空間中融合，為屋主打造了一個充滿靈魂與溫馨感的理想居所。

