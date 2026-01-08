30坪現代簡約宅，光影與材質層次營造舒適家景

編輯 游芷涵｜圖片提供 哩里室內裝修

小編帶你看好宅

這間30坪的新成屋規劃為4房2廳，以現代簡約為主軸，在俐落的輪廓中保留光影流動的節奏，讓收納機能與設計美感在同一個框架裡自然共存。



玄關以灰色窯變六角磚鋪陳地坪，層次豐富而帶有微微的轉折感。牆面規劃整面收納櫃，使進門的秩序清晰完整。沿著動線向前，一道霧黑長虹玻璃拉門區隔出公領域的開展；與此同時，光帶從玄關一路延伸，彷彿指引視線往更明亮的生活場景前行。當步伐跨入公領域，地坪色調由灰冷轉為溫潤的大地棕，形成柔和的過渡，也讓回家的心情逐漸沉澱下來。餐廳以灰米色牆面搭配木質調，營造安靜且舒適的用餐氛圍。牆上的玻璃層板以高低交錯的方式呈現，增加視覺的輕盈層次；餐邊櫃則在中段整合開放式備餐檯，讓日常輕食更便利，也在燈帶的映照下帶出柔和暖意，使實用與氛圍取得平衡。來到客廳，黑色鐵件展示櫃成為視覺焦點，搭配燈帶與黑鏡修飾，讓收藏更顯精緻。沙發背牆順勢延伸至ㄇ字形書桌，不刻意區分場域，讓生活動線保持連貫。櫃體門片以特殊漆呈現細緻的紋理質地，增添低調卻不失存在感的美感。

小編的最愛

主臥延續柔灰與大地色的基調，讓空間保持沉穩而溫柔。床頭立面以軟質繃布帶來細膩觸感，柔化整體線條，使休憩氛圍更加放鬆。梳妝台與牆面收納相互結合，透過異材質的拼接，形塑出層次更豐富的主臥表情。

哩里室內裝修設計有限公司／林敬文、劉顓瑜

地址：台中市烏日區三榮北一路23號

電話：04-23359300

Email：lili.design.dir@gmail.com

網站：https://www.lili-design.net/

