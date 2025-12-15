30坪現代風開放式住宅，木質x水泥色打造溫暖明亮的質感新成屋

編輯 陳思靜｜圖片提供 朱英凱室內設計事務所

30 坪的現代風新成屋，以開放式格局串連客廳、餐廳與廚房，讓光線得以毫無阻礙地在家中自由流動。木質色調搭配水泥色特殊漆，交織出溫暖卻帶點俐落的氛圍，替日常生活鋪陳一份恬靜的底色。



走進玄關，深色地磚界定出落塵區，沉穩而有層次。黑鏡延伸視覺、穿鞋椅則提供了入門即有的便利機能，使儀式感與實用性自然融合。從玄關一路延伸到客廳的收納展示櫃，與穿鞋椅相互銜接，不僅串起空間動線，也讓機能更完整，並為居者保留展示日常細節的溫度。



客廳以特殊塗料打造的電視牆作為視覺焦點，獨特紋理在光影間展現出低調的韻味；而比鄰的餐廳，則以造型吊燈界定場域，柔和光線灑落，使餐桌成為家人交流情感的核心。餐邊櫃延續木質溫度，而另一面以木質隱藏門巧妙掩映廁所入口，維持整體立面的純淨與一致性。緊鄰餐廳的是中島與開放式廚房，讓料理、交流、享用餐點在同一視線裡自然展開，完美滿足餐廚機能。

主臥室則以柔和的紫藕色鋪陳，氣息淡雅而療癒，彷彿一進入便能卸下全身疲憊。推拉門巧妙隱藏了主臥衛浴，使空間保持乾淨且沉靜，讓休息區有了完整、無干擾的私密感。整體空間以材質搭配與光線運用拉出層次，在溫暖與理性之間找到平衡，為居住者打造一處真正讓身心放鬆的現代風生活居所。

朱英凱室內設計事務所／朱英凱Kevin

地址：台中市南屯區南屯路二段420-2號

電話：04-24753398

Email：kavinju@ms35.hinet.net

網站：http://www.keidesign.com.tw

