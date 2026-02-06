30坪老屋拒絕過度裝飾，透過留白 X 柔霧灰階 X 溫潤木質，改造成剛剛好的舒適～
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 黑晶室內設計
30坪的老屋透過設計，褪去了舊建築的束縛，設計師與2大1小家庭成員溝通需求，以簡約北歐風為基底，透過留白、柔霧色階與溫潤材質，重新梳理動線與收納，讓空間回到剛剛好的舒適。
玄關以深灰色地磚鋪陳落塵區，營造乾淨明確且具有文青質感的進出場域，呈現一種沉穩的回家步調。落地鏡與鞋櫃使玄關明亮而開闊，予人好心情。公領域串聯客廳、餐廳與半開放式廚房，光線與通風自由流動，打開家的新視野，客廳以沉靜灰色系的特殊塗料，呈現手刷感，搭配霧白色，在日光的映照下柔和且唯美。弧形天花一路延伸與電視半高牆相呼應，臨窗處架高地坪，創造段差層次，轉化為閱讀、放空與親子互動的彈性場域。半高電視牆是餐廚與客廳之間的機能轉折，除了隔屏隱約劃分場域外，牆體背後也整合電器收納與展示。餐廳結合中島，擴大料理備餐的空間，回字型動線使用更為流暢，餐廳後方施以柔霧灰藍作為跳色，悄悄為公領域注入一抹大地氣息，圓弧造型延伸至玄關櫃，光影層次增加。以滑門與半透材質界定的多功能房，可自由切換書房、遊戲室或客房模式，洞洞板牆面讓收納變得靈活有序，孩子的物品、手作工具都能隨需求調整，機能與趣味並存。
主臥室規劃低矮床架與霧藍蜂巢簾，塑造恬靜無壓的舒眠氛圍，利用長虹玻璃滑門做為與更衣室的界定，更衣室吊掛與洞洞板齊備，讓衣物、配件與包款能妥善收納。主浴延續柔霧灰系色調，鋪設霧面岩紋磚，搭配白色石材檯面與木紋櫃體冷暖平衡。小孩房以溫潤奶茶色與木質調為主，床邊臥榻成了親子陪伴的溫馨角落，床頭隱藏式光帶更兼具夜燈功能，陪伴孩子安心入眠。
客浴為乾溼分離與三區獨立規劃，洗手台、馬桶與淋浴區互不干擾，一體式石材檯面延伸至浴缸區，兼具置物與安全機能，清潔維護更輕鬆。
黑晶室內設計／張欣慧、郭亮君
地址：台北市內湖區民權東路六段180巷6號10樓之6
電話：02-87911363
Email：bcsince2009@yahoo.com.tw
網站：http://www.bccd.com.tw/
