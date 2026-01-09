30多位藍委挺參選竹縣長 徐欣瑩盼黨內初選採全民調

（中央社記者王承中台北9日電）30多位國民黨立委今天齊聚一堂，力挺國民黨立委徐欣瑩參選新竹縣長。徐欣瑩表示，黨內初選採用全民調，會是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式。她有信心一定能夠贏過民進黨，為國民黨守護新竹縣的藍天。

國民黨日前展開新竹縣長人選的內部協調作業，由於國民黨立委林思銘宣布退出，僅剩現任新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩角逐代表國民黨參選的機會。

徐欣瑩今天在立法院舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等30多位國民黨立委出席，到場力挺。立法院長韓國瑜雖未到場，也致贈寫上「心想事成」的花束，祝賀徐欣瑩。

羅智強表示，今天大家齊聚一堂支持徐欣瑩，可以看出徐欣瑩在國會的好人緣。新竹縣需要一個擁有深厚科技背景的縣長來領導，而徐欣瑩擁有理工背景，跟其專業能力，放在國家高科技命脈的重鎮新竹縣，真的是最合適的縣長人選。

羅智強表示，在國會當中，面對各種議題，包括還稅於民、還假於民、爭取軍公教待遇、外送員專法等，徐欣瑩永遠都是站在第一線。今天黨團成員齊聚一堂，不只是大家有深厚感情，也看到徐欣瑩的專業與謙和，希望能把最優秀的人選推薦給新竹縣的選民。

徐欣瑩則表示，非常感謝這麼多黨團成員在她遭受抹黑攻擊的時刻，挺身而出，站出來支持她參選新竹縣長，就是粉碎這段時間所有的謠言，也是最好的闢謠，也代表如果她能夠當選縣長，一定能夠在立法院得到最多的支持，爭取最多的經費建設地方。

徐欣瑩指出，她參選新竹縣長是為讓新竹縣在既有基礎上更上一層樓，接軌AI人工智慧新時代，讓新竹縣可以成為全世界的新亮點。相信有這麼多立委的支持，就是她最佳的後盾。

徐欣瑩表示，她相信黨內初選採用全民調，會是最強的民意檢驗，也會是最公平公正的初選方式。她的對手不在黨內，而是民進黨，她有信心一定能夠贏過民進黨，為國民黨守護新竹縣的藍天。（編輯：楊凱翔）1150109