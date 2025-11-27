30多刀殘殺夜店女公關 發福狠男劉柏葳今送審台北地院

圖右為7月31日劉柏葳落網照片，圖左則是今(11/27)日劉柏葳送審照片，2者相比，劉男收押在看守所近4個月，明顯胖了一圈。呂志明攝



21歲的劉柏葳不滿在夜店擔任公關的谷姓女友與他分手，竟然不斷糾纏還施暴，當谷女聲請到保護令原本以為終於可以擺脫劉男時，不枓卻遭到劉男伏擊，被瘋狂砍殺30多刀後身亡，台北地檢署調查後以涉犯刑法殺人罪起訴，同時在今(11/27)日上午將在押的劉柏葳送審台北地院，由國民法庭決定是否繼續羈押。而原本消瘦的劉男，在台北看守所收押近4個月可能吃得好、睡得好，坐息正常，如今臉頰圓潤、明顯胖了一圈。

涉嫌殺害酒店女公關的狠男劉柏葳，台北地檢署依殺人罪起訴後今(11/27)日送審台北地院。呂志明攝

據了解，21歲的劉男曾幫黑幫角頭開車，在信義區夜店擔任保全時認識女公關谷女，2人曾短暫的交往並租屋同居，不過劉男有暴力傾向，時常疑神疑鬼並對谷女施暴。

廣告 廣告

今年5月14日，劉柏葳懷疑谷女對他不忠，在租屋處又對谷女施暴，不僅連賞6巴掌，還拿剪刀將谷女衣物及私人物品剪爛，她赴醫院驗傷後報案，這起案件，劉男被依傷害、毀損罪，判處應執行6月徒。

台北市信義區A16停車場發生夜店女公關谷姓女子命案，其生前申請家暴保護令。取自當事人社群平台

這起事件，谷女不僅提出告訴，在5月15日還聲請暫時保護令，然而劉男不死心，7月12日、7月17日還前往谷女住處等候、圍堵，7月28日保護令生效，命劉男不可對谷女做身體或精神上不法侵害行為。

當7月29日谷女收到保護令後，還在社群PO出保護令，稱前男友是恐怖情人，把家中她的精品包包、衣物、生活用品全都割爛、丟棄，雙方且爆發拉扯，友人因此以辣椒水反擊，谷女也表示法院見，並透露已拿到保護令，當時還有好友要她留意，注意安全，帶個辣椒水防身「保護令根本是只是一張紙」。

另一方面，宜蘭縣政府警察局羅東分局警員依規定於7月30日晚上6點10分打電話告知劉男保護令的內容後，劉男竟在當晚開著租賃車到信義威秀影城地下停車場埋伏，見到谷女出現，就持隨身攜帶的彈簧刀朝谷女頸、腹、背部等身體各部位刺入。

涉嫌殺害前女友谷姓女公關的劉柏葳，移送北檢法辦。呂志明攝

直到刺殺30多刀谷女漸漸失去意識後，劉柏葳再將谷女拖入停車場樓梯間的樓梯下方空間棄置，然後再從容返回停車場繳納停車費後駕車離開，並逃往宜蘭五結鄉外公住處躲藏，不過劉男拖行谷女的過程，全被2名路人直擊，路人因此報警處理。

警方獲報後，立即將谷女送醫急救，最後因動靜脈破裂及多處臟器穿刺傷，因大量出血死亡，另外循線在宜蘭五結鄉劉男外公家將他逮捕歸案。

更多太報報導

2026台鐵桌月曆出爐！「重現無可取代的故事」為主軸

從「賴清德幹訓班」結業！張志豪辭組織部主任 投入中和議員選舉

高雄會不會太貼心！SJ東海喊「看杜拜水舞」應援 陳其邁聽到了