30多年歷史的家樂福大墩店將結束營業 2/28最後一天

家樂福大墩店二月二十八日之後結束營業。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市家樂福大墩店公告，將營業至2月28日晚上10點，消息一傳出，很多人都捨不得，因為在文心店未營業前，很多民眾都會去大墩店採買，但因文心店如同經營項目多元，就是一個購物中心，民眾逐漸被吸引到文心店，大墩店10年前因合約變更，只承租地下一樓的賣場，吸引力不如文心店，將在本月底結束營業。

家樂福大墩店約30多年前成立，當時家樂福共承租3層樓，因為動線好，美食街店家雖少，但有不少好吃店家，加上附近也只有這一家大賣場，因此很多民眾都喜歡來逛家樂福。

不過，10年前文心店成立，經營多元化，不但有賣場也有美食街，商店相當多，停車方便，整體就是一個購物中心；而大墩店剛好遇到合約問題，只能承租地下一樓作為賣場，消費者選擇性少，便往文心店跑。

雖然青海店因地主願意承租而繼續24小時營業，但大墩店則只能營業到2月28日晚上10點為止，讓很多很愛逛大墩店的民眾，不免感傷。

