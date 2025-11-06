30多歲上班族心肌梗塞送醫 北榮桃園分院：冠心症不再是老人專利
隱藏在胸口的危機，正悄悄威脅現代人健康。台北榮民總醫院桃園分院表示，近期多家醫院通報，冠心症病患年齡層明顯下降，有30多歲上班族因長期胸悶卻不以為意，最後竟因心肌梗塞緊急送醫。冠心症不再是老年人的專利，生活壓力大、不健康飲食與缺乏運動，都是現代人「心血管超載」的主因。
北榮桃園分院表示，根據衛福部統計，心臟疾病長年高居國人十大死因前列，而冠心症則是其中最常見的類型。冠心症是因為供應心臟的冠狀動脈狹窄或阻塞，導致心肌缺血甚至壞死，常見症狀包括胸悶、胸痛與呼吸困難等。林口一名39歲科技業工程師，近日工作壓力大、常熬夜應酬，突感胸口劇痛，經送醫檢查後確診為急性冠心症，所幸及時接受心導管手術，成功疏通阻塞血管，才化險為夷。
北榮桃園分院心臟內科醫師林馳揚指出，現代人長時間久坐、飲食油膩且缺乏運動，皆會增加血脂異常與動脈粥狀硬化產生，進而提高冠心症風險。尤其是年輕族群，往往忽視早期徵兆，易導致延誤治療時機。他提醒， 40歲以上民眾應定期接受心血管風險評估，若有高血壓、高血脂、糖尿病或冠心症家族史者，更要提高警覺。一旦出現持續胸悶、胸痛，應儘速就醫確認。
林馳揚表示，冠心症的可怕之處在於發作前常無明顯警訊，等到症狀明顯時往往已危及生命。他強調，「心血管疾病預防重於治療。只要建立良好生活習慣並定期檢查，就能大幅降低發病風險。不要等到心痛，才想起健康的重要。」林馳揚呼籲全民關注心血管健康，從日常生活中落實保「心」行動。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 2 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 7 小時前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 23 小時前
男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制
男星陳振華回顧與鼻咽癌搏鬥1年的歷程，形容神經痛有如「數千隻螞蟻在臉部爬」，苦不堪言，還好第3次化療後面部神經痛感全消。國內頭頸癌權威醫師指出，鼻咽癌的成因研究顯示與基因遺傳、飲食習慣及1種病毒關係密健康2.0 ・ 1 天前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 1 天前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
只是「血糖高」而已？追蹤45萬人研究：「糖尿病前期」讓失智風險多54%…控血糖最簡單的3方法
據衛福部國健署統計，截至2022年全台糖尿病患者已超過256萬人，並以每年新增2.5萬人的速度持續增加，其中18歲以上成人盛行率達12%，男女患病比率分別為11.4%及8.9%；且每4人就1人處於糖尿病前期。許多人以為，僅是「血糖偏高」，又還沒被診斷為糖尿病，就不必太在意？其實這想法大錯特錯，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水裡！」不僅可能造成心血管疾病、慢性腎病變、視網膜病變，現在更有研究顯示，即使血糖只是略高，都可能增加罹患失智症的風險！幸福熟齡 ・ 1 天前
以為很健康其實傷肝！營養師點名「3種食物」最容易吃出脂肪肝 香蕉也中招
肝臟被稱為「沉默的器官」，即使受到一些損傷，也很少會出現自覺症狀。因此，當症狀出現時，往往病情已經進展到一定程度。許多人認為：「我不喝酒，所以肝臟沒問題。」然而，造成肝臟負擔的並不僅僅是酒精。近年來，由於飲食過量與缺乏運動等原因，導致肝臟堆積脂肪、形成「脂肪肝」的人數正在增加。因此，營養師佐藤久美將介紹幾種對肝臟不利的「意外食物」，幫助你檢視自己的攝取頻率，並作為調整飲食習慣的契機。 肝臟容易受損的飲食習慣與高風險食物 1、水果（含罐頭、果汁）．水果含有較多糖分，過量會在肝臟轉化為中性脂肪，增加脂肪肝與肥胖風險。．罐頭水果含糖漿，糖分更高。．果汁（即使100%純果汁）若不控制量，容易攝取過量糖分。▲建議：每日約 200g（如 2 顆橘子），避免以水果取代正餐或蔬菜。 2、甜麵包高熱量、高糖、高脂肪，若當主食吃，會造成肝臟脂肪累積。▲建議：．主食優先選擇吐司、法國麵包等低糖版本。．甜麵包當成偶爾的點心，並在當日增加活動量消耗。 3、油炸食品脂肪含量高，過量會導致脂肪囤積與肝功能下降。▲建議：每週 1-2 次為宜，並搭配清淡飲食。 其他需注意的飲食與飲品 高糖飲料與酒精．酒精：肝臟負責分解常春月刊 ・ 5 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 1 天前
防心肌梗塞、腦中風！營養師推「3飲品」：可延緩血管老化
維持血管健康是預防慢性病的關鍵，但隨著年齡增長與作息失衡，血管逐漸失去彈性、愈來愈硬，導致「血管年齡上升」，也提高高血壓、心肌梗塞與腦中風風險。對此，營養師點名「3飲品」每天喝1杯，可有助於維持血管健康，並延緩血管老化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 19 小時前
23歲女肛門常出血竟直腸癌！全球罕見「子宮轉置」術救了她
年僅23歲、剛大學畢業的程同學，本該迎接人生新階段，卻因連續數月肛門異常出血就醫，意外發現自己罹患第三期低位直腸癌。傳統骨盆放射治療雖能控制腫瘤，卻可能對卵巢與子宮造成不可逆損傷，使年輕患者失去自然生育能力。為保留生育希望，亞東醫院婦產部與直腸癌團隊突破傳統治療框架，成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，完整保留她的子宮及卵巢功能。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣
藝人坣娜於10月中旬辭世，其美籍猶太裔丈夫薛智偉於10月31日發表聲明證實噩耗，並透露坣娜因罹患肺腺癌離世的消息。薛智偉在聲明中回憶，坣娜於2021年演唱會後出現咳嗽症狀，卻因疫情期間就醫不便而延誤檢查，直到同年底才確診為第四期肺腺癌。坣娜的病逝消息曝光後，也引發社會對肺腺癌的關注。姊妹淘 ・ 4 小時前
久坐害中風、糖尿病！研究曝「日做簡單1事」風險大降 心梗也少10％
你是否天天黏在椅子上呢？小心坐出糖尿病和中風！最新研究指出，每天只要少坐30分鐘，用來做簡單的家務，或是飯後快走，就能大幅降低罹患糖尿病與心血管疾病的風險。此外，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞的新發病例。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前