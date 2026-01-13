30多歲男「BMI超過35」染流感 2天惡化併發肺炎、敗血症進ICU

疾管署今（1/13）日召開例行記者會。游騰傑攝



國內流感疫情明顯升溫，急診就診人次持續攀升。疾管署今（13）日公布，上週新增23例流感併發重症病例及3例死亡病例，其中最年輕的重症患者為北部30多歲男性，具肥胖及高血壓病史，原本僅出現發燒、咳嗽症狀，被診斷為一般感冒，沒想到兩天內病情急轉直下，出現高燒、胸痛與呼吸困難，送醫時已併發肺炎及敗血症，目前仍在加護病房治療中。

疾管署今（1/13）下午在例行疫情記者會中進一步說明，上週類流感門急診就診人次達9萬1,842人次，較前一週增加9.6%；近7日新增23例流感併發重症病例（3例H1N1、19例H3N2、1例B型）及3例死亡個案（均為H3N2）。

依實驗室監測，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季已累計441例重症病例（118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型）及86例死亡（24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，88%未接種本季流感疫苗。

防疫醫師林詠青指出，上週新增的死亡個案中，一名北部60多歲男性本身患有高血壓、糖尿病、高血脂及B型肝炎帶原等多重慢性疾病，且未接種本季流感疫苗。個案感染A型流感後，雖接受抗病毒藥物治療，但隨後出現食慾不振、腹脹及下肢水腫等症狀，送至急診檢查時，已發現有黃疸情形，白血球及發炎指數明顯上升，並併發肺炎及肝硬化。

林詠青表示，該名患者隨即收治住院並給予抗生素治療，惟病情仍未見改善，最終於1月上旬不幸過世，死因為流感併發肺炎及呼吸窘迫症候群，其原有的三高與肝硬化病史，為導致病情迅速惡化、轉為重症的主要關鍵。

林詠青強調，即便年輕族群，若有肥胖或慢性病史，也屬流感重症高風險對象。有一名重症個案，為年僅30多歲的北部男性，其BMI超過35且有高血壓，未接種本季流感疫苗，初期症狀輕微卻迅速惡化，出現高燒、胸痛、呼吸喘等狀況，並在急診時發現患有肺炎併發呼吸衰竭、敗血症；目前住院一周，狀況趨於穩定，已移除呼吸氣管，目前仍在加護病房治療中，同時評估是否能順利轉出加護病房。

疾管署提醒，目前國內公費流感疫苗僅剩約17.9萬劑，嬰幼兒、年長者，尤其是具有慢性病史的民眾，皆屬流感重症高風險族群。隨著流感疫情持續升溫但尚未達到高峰，呼籲符合資格民眾儘早完成疫苗接種，以提升保護力、降低重症與死亡風險。

