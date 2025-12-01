30多輛車慘遭滅頂！煙波飯店提35%現值賠償 自救會拒絕

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室車輛全泡水。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 宜蘭蘇澳因鳳凰颱風暴雨導致多處淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室停車場淹水，造成30多輛車輛滅頂，飯店方提出初步補償方案，每台車提供慰問金1萬元、依定率遞減法計算後由飯店補償車輛現值的35％、全額負擔拖吊費，車主自救會拒絕接受，將於12月3日由宜蘭縣政府消保官召開首次協調會。

煙波大飯店提出，每台車提供慰問金新台幣1萬元、每台車計算現值（依定率遞減法計算）賠償35%，全額代為支付相關拖吊費用，同時事發後亦提供房費全免、餐食、接駁車與每人3,000元交通津貼。飯店方指出以上方案為基於最大善意提出，並保留調整空間。

車主自救會收到補償方案後內部討論，普遍認為賠償比例及內容有所疑慮，認為方案與實際損失仍有差距，因此不接受目前飯店所提出的版本。自救會指出，希望透過正式協調平台釐清責任歸屬、損害程度與合理賠償基準，以避免爭議擴大。

事發時住宿房客指出，當時大量雨水灌入地下停車場，許多人想要將車移出戶外卻遭飯店人員勸阻，並再三保證車輛不會被淹到，但經過一夜暴雨後，整個地下室卻變成汪洋，30多輛車慘遭滅頂。

