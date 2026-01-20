30大商圈齊聚迎新春！「2026高雄過好年」1/31三鳳中街開跑

高雄年度春節盛事「2026高雄過好年」活動今（1/20）日正式起跑。高市府經發局提供



迎接馬年到來，高雄年度春節盛事「2026高雄過好年」活動今（1/20）日正式起跑，由高市府經發局攜手大高雄市觀光商圈總會，號召全市30個商圈熱鬧迎新春；首場將於1月31日由三鳳中街年貨大街打頭陣，並規劃27場「馬年小紅包」發放活動，結合春聯拓印、DIY手作與舞台表演，打造適合親子同遊、全家採買的年節氛圍。

經發局長廖泰翔表示，商圈是展現高雄城市商業活力的重要指標，市府近年從軟硬體同步提升商圈環境，透過演唱會經濟、聖誕生活節等大型活動，搭配商圈夜市券發放，成功將人潮精準導入商圈消費，去年底已完成中央公園商圈玉竹街市容轉型，今年也將陸續優化三鳳中街與新堀江商圈，讓商圈從春節到寒假人潮與買氣持續升溫。

廣告 廣告

大高雄市觀光商圈總會長陳慧玟指出，近年從聖誕生活節、跨年到春節過好年活動，高雄節慶活動已形成完整年度節奏，成功帶動人潮與消費。今年各商圈大會師，展出在地特色物產與人氣伴手禮，讓民眾「辦年貨免煩惱」，一次購足過年所需。

三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌表示，三鳳中街為高雄規模最大的南北貨銷售中心，年節商品齊全、一站式滿足採買需求，今年干貝價格約上漲2成，烏魚子價格則下調1成，其餘香菇、堅果類商品價格大致持穩，雖然過好年活動自1月31日正式展開，近期已提前出現採買人潮。

此外，今年活動首度結合青年家具街與鳥松家具街，即日起至1月23日每天上午8時至下午5時，在市府中庭設置「高雄過好年」家具展區。青年家具街商圈理事長黃冠華表示，透過走出店面的聯合展示，展現家具與生活美學結合，現場並規劃互動遊戲與多項優惠。

鳥松家具街商圈理事長吳宥霆則指出，鳥松家具街以款式齊全與客製化聞名，希望讓民眾在年前「除舊佈新」，迎接團圓幸福的馬年。

更多太報報導

高雄卸新任警政主管交接 陳其邁盼新警長趙瑞華「跨越炎田障礙」

只送不賣！高雄「超人力霸王」小提燈曝光 2天限量開放領取

卸任將赴北市 同仁送藏頭詩畢業冊 高市警局長林炎田：檢警合作拚治安